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13 января, 09:17

Врач объяснил, почему самостоятельно "выписывать" себе антибиотики — плохая затея

Терапевт Елихин призвал не заниматься самолечением с помощью антибиотиков

Зачастую, даже при не самом сильном заболевании, мы бежим в аптеку и покупаем антибиотики. Однако далеко не всегда они помогают человеку, причин у этого может быть масса. О том, как правильно принимать подобные лекарства, Лайфу рассказал врач-терапевт клинико-диагностического центра МЕДСИ Алексей Елихин.

Специалист напомнил, что антибиотик воздействует на бактериальные микроорганизмы и помогает при заболеваниях, вызванных именно ими. А вот на вирусы он никак не действует, потому бесполезным средство будет при гриппе, гепатитах, герпесе, краснухе и кори.

"Не "выписывайте" себе антибиотики самостоятельно. Их много, делятся они на разные группы по принципу воздействия на организм. И только врач сможет подобрать подходящий препарат при вашем заболевании с учётом тяжести течения и возбудителя. Если принимать антибиотик при вирусных инфекциях, он пользы не принесёт, при этом может вызвать дисбактериоз и аллергию, а также помешать организму бороться с вирусом", — рассказал Елихин.

Правильно выписать их сможет врач при гнойных осложнениях ОРВИ, ангине, затяжном синусите и пневмонии. Важно также проследить за состоянием в первые три дня приёма антибиотика, и если он действительно будет работать, то необходимо пройти весь курс приёма лекарства. А вот если симптомы болезни не будут отступать, то об этом нужно сообщить своему врачу, который может отменить препарат.

"Если возникли побочные эффекты в виде тошноты, головокружения, сообщите врачу. Не всегда они требуют отмены. Возможно, будет достаточно снизить дозу и добавить ещё какие-то лекарства для избавления от неприятных проявлений", — добавил Елихин.

Терапевт обратил внимание и на важность соблюдения инструкции и приёма препарата в строгие временные промежутки, так как это позволит постоянно поддерживать нужную концентрацию лекарства в крови. Почти все антибиотики следует запивать чистой негазированной водой, а вот применять при этом молоко, чай или кофе врач не рекомендует. Также важно принимать пробиотики, которые позволят восстановить баланс полезных бактерий в организме. Кроме того, на время лечения придётся отказаться от алкоголя.

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Ольга Годуненко

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