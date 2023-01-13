Немецкий генерал озвучил неприятные для Украины прогнозы
Немецкий генерал Эрих Вад: Военные РФ скоро возьмут под контроль всю территорию Донбасса
Военные России в скором времени полностью возьмут под контроль территорию Донбасса. Таким мнением поделился немецкий генерал, бывший советник по военной политике экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад в беседе с изданием Emma.
"На востоке Украины, в районе Бахмута (украинское название Артёмовска. — Прим. Лайфа), явно наступают русские. Вероятно, вскоре они полностью захватят Донбасс", — сказал генерал.
Он также отметил, что Запад может отправить Киеву по сто БМП Marder и танков Leopard, но это не изменит ситуации.
Ранее в ДНР сообщили о серьёзном продвижении ВС РФ в районе Артёмовска. Российские военные серьёзно подавляют силы ВСУ, на некоторых участках украинские военные "даже из окопов вылезти не могут".
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