Российская семья чуть не стала героями "Пункта назначения", когда глыба льда влетела в их авто
В Костромской области глыба льда слетела с фуры и разбила лобовое стекло встречного авто
В Кадыйском районе на трассе Кострома – Шарья – Киров – Пермь глыба льда слетела с фуры в попутно ехавшую тойоту, в которой находилась семья с ребёнком. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Костромской области.
Момент попадания ледяной глыбы в лобовое стекло тойоты. Видео © VK / Екатеринбург – Серов (Online)
На кадрах с видеорегистратора видно, как глыба неожиданно влетает в лобовое стекло легковушки. Из-за этого сильно перепугался ребёнок. По данным сотрудников ГИБДД, девочка находилась в автокресле на заднем пассажирском сиденье и была пристёгнута. Это позволило избежать трагического исхода.
Глыба льда разбила лобовое стекло легковушки с семьёй под Костромой. Обложка © VK / Екатеринбург – Серов (Online)
По данным правоохранителей, фура, которая, предположительно, стала виновником ДТП, скрылась. Вероятно, водитель даже не заметил произошедшего. Сейчас сотрудники ГИБДД просматривают записи с видеорегистраторов, проводят проверку, чтобы правильно классифицировать случившееся и установить виновных.
Ранее человек погиб в ДТП с участием КамАЗа и пассажирского автобуса на Кубани. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Расследование ведётся по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позднее стало известно о том, что пострадавшая в этой аварии пережила клиническую смерть.