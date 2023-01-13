Российская семья чуть не стала героями "Пункта назначения", когда глыба льда влетела в их авто

В Кадыйском районе на трассе Кострома – Шарья – Киров – Пермь глыба льда слетела с фуры в попутно ехавшую тойоту, в которой находилась семья с ребёнком. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Костромской области.

Момент попадания ледяной глыбы в лобовое стекло тойоты. Видео © VK / Екатеринбург – Серов (Online)

На кадрах с видеорегистратора видно, как глыба неожиданно влетает в лобовое стекло легковушки. Из-за этого сильно перепугался ребёнок. По данным сотрудников ГИБДД, девочка находилась в автокресле на заднем пассажирском сиденье и была пристёгнута. Это позволило избежать трагического исхода.

Глыба льда разбила лобовое стекло легковушки с семьёй под Костромой. Обложка © VK / Екатеринбург – Серов (Online)