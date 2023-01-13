В Амурской области девятиклассница устроила шопинг на украденные у опекуна 4,444 млн рублей

В Амурской области 15-летняя школьница обокрала опекуна почти на 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

Опекун девочки работает гендиректором интернет-магазина. Перед Новым годом школьница взяла его рабочую банковскую карту и сняла с неё 4 миллиона 444 тысячи рублей. Недолго думая, она отправилась одна в магазин и стала скупать всё подряд. Владелец карточки увидел опустевший счёт только после январских праздников.

По данным Лайфа, правоохранители завели на девятиклассницу уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Пока не известно, есть ли у подростка ещё опекуны и в каких отношениях она теперь состоит с тем, чьи миллионы растратила.