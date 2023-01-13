Электронная версия водительских прав появилась в приложении "Госуслуги Авто"
Российским автовладельцам стала доступна электронная версия водительского удостоверения, которую можно найти в приложении "Госуслуги Авто". Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ в своём телеграм-канале.
"В приложении "Госуслуги Авто" появилась электронная версия водительского удостоверения. Также там есть цифровая копия СТС — второго основного документа, который требуют автоинспекторы у водителей", — отмечается в сообщении ведомства.
Предъявить документы можно будет даже без доступа к Интернету. Однако их наличие в электронном виде не отменяет необходимость иметь при себе оригиналы прав и СТС автомобиля, заметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Кроме того, в приложении возможно оплатить и обжаловать штрафы, оформить европротокол в режиме онлайн или же записаться на регистрацию автомобиля и замену водительских прав.
Ранее Лайф сообщал, что на портале "Госуслуги" стало возможным зарегистрировать ребёнка по месту жительства, чем уже воспользовались более 6000 семей по всей России.
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