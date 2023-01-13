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Регион
Опубликовано 13 января 2023, 12:39
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В Госдуме анонсировали меры против уехавших россиян

Депутат Морозов: Работа над мерами против покинувших РФ сограждан уже ведётся

Работа над мерами в отношении россиян, которые покинули страну и критикуют её из-за границы, уже ведётся. Об этом рассказал депутат Госдумы Олег Морозов.

"Нужна соответствующая процедура, и она будет создана. Такая работа ведётся", — сказал парламентарий в беседе с РИА "Новости".

По мнению Морозова, сограждане, уехавшие из страны "в трудный час", не должны пользоваться теми же правами, что и остальные россияне. Речь, в частности, идёт о социальных выплатах, а также о праве выдвигаться в депутаты и голосовать на выборах.

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А ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев потребовал возбудить уголовное дело против музыканта Бориса Гребенщикова. В одном из недавних интервью 69-летний исполнитель признался, что на концерте в Берлине собрал целых 12 миллионов евро, часть из которых передал на нужды украинским войскам. Вместе с тем поддерживающих СВО россиян артист назвал "психически больными фашистами".

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Наталья Исакова
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