В Госдуме анонсировали меры против уехавших россиян

Работа над мерами в отношении россиян, которые покинули страну и критикуют её из-за границы, уже ведётся. Об этом рассказал депутат Госдумы Олег Морозов.

"Нужна соответствующая процедура, и она будет создана. Такая работа ведётся", — сказал парламентарий в беседе с РИА "Новости".

По мнению Морозова, сограждане, уехавшие из страны "в трудный час", не должны пользоваться теми же правами, что и остальные россияне. Речь, в частности, идёт о социальных выплатах, а также о праве выдвигаться в депутаты и голосовать на выборах.