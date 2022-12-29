Каких налоговых льгот лишат сбежавших из России На россиян, которые уехали в другие страны и работают там, не будет распространяться режим льгот для самозанятых и ИП. Такая идея есть в Госдуме. Как будет работать эта схема? 29 декабря, 07:56 7287 7287 Обложка © ТАСС/Валерий Шарифулин

Госдума разрабатывает законопроект, который повысит налоги для россиян, покинувших страну. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил , что уехавшие из России не вправе рассчитывать на финансовые преференции и льготы, а замруководителя фракции партии "Единая Россия" Андрей Исаев конкретизировал смысл разрабатываемых поправок, отметив возможный запрет нерезидентам работать в режиме самозанятых, а также повышение налогов для покинувших Россию индивидуальных предпринимателей (ИП).

Живущие за границей беглецы продолжают пользоваться льготными режимами, предусмотренными исключительно для работающих россиян, и тем самым обходят логику законодательства РФ. А это несправедливо. Ведь закон гласит: если человек не находится в стране шесть месяцев, он потеряет налоговое резидентство. В этом случае размер его налогов на доход (НДФЛ) должен вырасти до 30%. Чего фактически не происходит, так как применяются различные схемы, позволяющие формально сохранять налоговое резидентство РФ.

Наиболее распространённые: оформление в качестве самозанятого или трудовой договор с работодателем о выполнении своих обязанностей дистанционно. Также встречаются случаи, когда трудовые отношения оформляются с родственниками тех, кто фактически выполняет удалённую работу, находясь за границей. О том, что данные варианты полностью незаконны, уже заявлял Роструд и разъяснял Минфин РФ. Теперь, по-видимому, появится специальный закон, пресекающий льготное налогообложение для уехавших.

Налоговые льготы как стимул

Опрошенные Лайфом эксперты считают, что разрабатываемые поправки помогут вернуть россиян.

— Необходим стимул, чтобы напуганные западной пропагандой граждане вернулись и поднимали нашу экономику. В этом смысле меньшие налоговые ставки в комплексе с другими гарантиями могут сработать, — отметил депутат Госдумы и политолог Олег Матвейчев.

Такой же позиции придерживается и политолог Павел Данилин.

— Повышение налоговой ставки будет касаться всех, кто покинул РФ. Те граждане, которые проживают вне России, фактически пополняют своими деньгами иностранный бюджет, а значит, должны платить в казну РФ не 13%, а 30%, — считает Данилин.

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Некоторые эксперты отмечают, что даже при текущей ситуации те, кто временно уехал из России, всё равно для неё не совсем бесполезны, ведь так или иначе они вносят платежи в казну РФ, хотя и в меньшем размере. Кроме того, уехавшие продолжают сохранять российское гражданство, а значит, потенциально могут вернуться и быть полезны своей стране.

Чем грозит сокрытие иностранного счёта

Как следует из заявления депутата Госдумы Исаева, который является одним из авторов отмены преференций для уехавших из РФ, заявленные поправки в Налоговый кодекс РФ не должны затрагивать работающих по найму удалённо, так как за них налоги должен исчислять работодатель. Это 13% — для резидентов и 30% — если таковыми не являются.

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Федеральная налоговая служба (ФНС) в автоматическом режиме получает сведения от банков о выплатах на карты, используемые за рубежом, и тут же проверяет налоговую ставку. Если работодатель берёт с сотрудника налог как с резидента, ФНС взыскивает не только недоимку и пени, но и штраф в размере 20% от налога (а если докажут умысел — то 40%) плюс штраф за непредставление правильной декларации — 5% от налога.

Большинство работодателей под любым предлогом переводят отношения с выехавшими из РФ работниками на договор гражданско-правового характера (ГПХ). Тем более что сотрудники, подписавшие ГПХ, организации выгодны: им не положены отпуск и больничные, за них не надо платить взносы в Фонд социального и пенсионного страхования.

Кроме того, находящиеся за пределами РФ граждане обязаны сами информировать ФНС РФ о всех своих зарубежных счетах. Без такого уведомления при возвращении в Россию им придётся уплатить штраф, предусмотренный пунктами 2 и 2.1 статьи 15.25 КоАП РФ.

Авторы Максим Греков