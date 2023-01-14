В Посольстве РФ предупредили о последствиях передачи Киеву британских танков
Посольство РФ: Передача британских танков Киеву приведёт к ужесточению боевых действий
Грядущие поставки британских танков Challenger 2 не помогут Киеву переломить ситуацию на поле боя, отправка западными странами тяжёлого вооружения приведёт лишь к ужесточению конфликта на Украине и новым жертвам среди мирного населения. Об этом говорится в комментарии Посольства РФ в Лондоне. Там отметили, что подобные действия отвечают линии Соединённого Королевства на затягивание конфронтации.
"Таким образом, налицо очередное свидетельство пренебрежения британских властей жизнями простых украинцев, а также всё более явной вовлечённости Лондона в конфликт", — цитирует ТАСС сообщение дипмиссии.
В связи с этим британские танки Challenger 2 станут законными целями для российских ударов, заключили в посольстве.
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Ранее власти Великобритании официально подтвердили передачу Украине танков Challenger 2. Об этом сообщил британский премьер-министр Риши Сунак во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как уже рассказывал Лайф, соответствующий вопрос обсуждался на протяжении нескольких недель.
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