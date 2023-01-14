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14 января, 14:11

Немцев предупредили о "невообразимой катастрофе", которая может случиться в этом году

Der Spiegel: Германию может ждать "невообразимая катастрофа" на рынке жилья в 2023 году

Германия может столкнуться с тяжёлой ситуацией в сфере жилья, так как уже в прошлом году не хватало 700 тысяч квартир, если правительство страны не предпримет каких-либо шагов. Об этом пишет Der Spiegel.

Журналисты отмечают, что в Германии возводится в два раза меньше указанного количества жилья, тогда как стоимость аренды находится на высоком уровне. Причиной таких катаклизмов на рынке недвижимости является ситуация на Украине, которая спровоцировала большой приток населения в страну, уверены авторы статьи. Также своё влияние оказали увеличение инвестиционных расходов и связанный с этим спад строительной деятельности.

Эксперты уверены, что если правительство ФРГ не предпримет каких-либо шагов, то уже в этом году Германия может столкнуться с "невообразимой катастрофой".

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Shutterstock

Артур Белкин

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