ЧТК: На выборах президента Чехии лидирует экс-премьер Андрей Бабиш
В Чехии состоялся первый тур выборов президента, на данный момент лидирует бывший премьер-министр Андрей Бабиш. Об этом сообщает ЧТК со ссылкой на Чешское статистическое управление.
Предварительно, за Бабиша проголосовало 42,8% избирателей. Их бюллетени подсчитали в течение 20 минут после закрытия избирательных участков.
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Основным соперником бывшего премьера считается генерал армии ВС Чехии Петр Павел. Его поддержало 30,1% избирателей.
Ранее Лайф сообщал о том, что в Чехии продлили предоставление убежища и соответствующие визы для граждан Украины до марта 2024 года. Соответствующий закон утвердил Сенат парламента страны.
ТАСС / AP / Petr David Josek