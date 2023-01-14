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14 января, 14:03

ЧТК: На выборах президента Чехии лидирует экс-премьер Андрей Бабиш

В Чехии состоялся первый тур выборов президента, на данный момент лидирует бывший премьер-министр Андрей Бабиш. Об этом сообщает ЧТК со ссылкой на Чешское статистическое управление.

Предварительно, за Бабиша проголосовало 42,8% избирателей. Их бюллетени подсчитали в течение 20 минут после закрытия избирательных участков.

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Основным соперником бывшего премьера считается генерал армии ВС Чехии Петр Павел. Его поддержало 30,1% избирателей.

Ранее Лайф сообщал о том, что в Чехии продлили предоставление убежища и соответствующие визы для граждан Украины до марта 2024 года. Соответствующий закон утвердил Сенат парламента страны.

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ТАСС / AP / Petr David Josek

Илья Суриков

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