ЧТК: На выборах президента Чехии лидирует экс-премьер Андрей Бабиш

В Чехии состоялся первый тур выборов президента, на данный момент лидирует бывший премьер-министр Андрей Бабиш. Об этом сообщает ЧТК со ссылкой на Чешское статистическое управление.

Предварительно, за Бабиша проголосовало 42,8% избирателей. Их бюллетени подсчитали в течение 20 минут после закрытия избирательных участков.

Основным соперником бывшего премьера считается генерал армии ВС Чехии Петр Павел. Его поддержало 30,1% избирателей.