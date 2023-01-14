Народную артистку СССР Инну Чурикову похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.

"Чурикова будет похоронена на Троекуровском кладбище", — говорится в сообщении агентства.

Ранее Варшавер говорил, что театр обратится с просьбой, чтобы Чурикова была похоронена на Новодевичьем кладбище. Прощание с артисткой состоится 17 января в "Ленкоме".