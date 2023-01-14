Инну Чурикову похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Народную артистку СССР Инну Чурикову похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
"Чурикова будет похоронена на Троекуровском кладбище", — говорится в сообщении агентства.
Ранее Варшавер говорил, что театр обратится с просьбой, чтобы Чурикова была похоронена на Новодевичьем кладбище. Прощание с артисткой состоится 17 января в "Ленкоме".
Напомним, сегодня стало известно, что на 80-м году жизни умерла актриса Инна Чурикова. Её дебют состоялся в 1960-м в фильме "Тучи над Борском". Широкому кругу зрителей она известна по картинам "Морозко", "В огне брода нет", "Тот самый Мюнхгаузен", "Военно-полевой роман", "Ребро Адама", "Ширли-мырли" и других.
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ТАСС / Вячеслав Прокофьев