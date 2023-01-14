Суд Москвы оштрафовал Ходорковского на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента

Мещанский суд Москвы назначил экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому* штраф в размере 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу инстанции.

По данным Роскомнадзора, маркировка иноагента отсутствует в материалах, которые опубликованы в мессенджере Telegram и на видеохостинге YouTube. В суде добавили, что изначально протокол в отношении Ходорковского был составлен по статье о нарушении обязанностей физлицом, выполняющим функции иностранного агента, но она утратила силу. Тогда нарушение переквалифицировали на статью "Неисполнение иностранным агентом обязанности по сообщению о наличии этого статуса". Согласно ей, Ходорковскому грозит штраф до 50 тысяч рублей.