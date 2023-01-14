В Госдуме назвали горькой утратой для культуры смерть актрисы Инны Чуриковой

Смерть народной артистки СССР Инны Чуриковой является горькой утратой для всей отечественной культуры, а её работы в театре и кино останутся навсегда в памяти тех, кто их видел. Об этом RT заявила депутат Госдумы актриса Елена Драпеко.

"Я думаю, что сегодня миллионы наших сограждан вспомнят всё, что сделала Инна Чурикова для каждого из нас. Незабываемые роли в кино, её замечательный голос. Все, кто видел в театре её постановки, никогда не забудут этого. Конечно, это очень горькая утрата для нашей национальной культуры", — заявила парламентарий.

Свои соболезнования выразил и актёр Александр Михайлов, который в беседе с RT назвал Чурикову своим хорошим другом и талантливейшим человеком не только в кино и театре, но и на телевидении.