Эксперт указал на явное давление Вашингтона на работу ООН

ООН на данный момент работает в условиях сильной ангажированности и давления со стороны США, а заседание по вопросу Украины — это бессмысленный фарс. Об этом заявил член экспертного клуба "Дигория" Кирилл Котов.

Он считает такую ситуацию закономерной, поскольку большинство структур организации находятся на территории США и стран Запада. Эксперт указал, что в том числе из-за бюрократии большинство нужных решений не принимаются ООН оперативно.

"Это мы можем заметить на примере провальной борьбы с коронавирусом, борьбы с международным терроризмом и отсутствия решений в многочисленных региональных конфликтах, когда ООН способна выражать лишь "озабоченность" или "крайнюю озабоченность" проблемой. При этом голоса неугодных для Запада политиков и дипломатов никто не слышит", — указал эксперт.

Он счёл, что на заседании Совбеза ООН по украинскому вопросу политики-марионетки будут заниматься популизмом, а Россию попытаются в очередной раз выставить "международным агрессором". Но, по мнению эксперта, мероприятие не будет иметь каких-либо серьёзных последствий для РФ.

"Решения и резолюции дискредитирующей себя организации не имеют обязательного характера, а учитывая её подвластность Вашингтону, они не имеют и смысла. Проектировавшись как трибуна для справедливого и оперативного решения международных проблем, ООН стала организацией по обеспечению внешнеполитического курса США, не более того", — резюмировал Котов.