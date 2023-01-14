Петербург в новогодние праздники посетило более миллиона туристов

Санкт-Петербург в новогодние праздники принял более миллиона туристов, а наиболее популярными отелями оказались трёхзвёздочные. Их средняя загрузка составила 70%, рассказал председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев в беседе с газетой "Петербургский дневник".

"В первые дни 2023 года из качественного номерного фонда Петербурга были наиболее востребованы отели и гостиницы категории "три звезды". Средняя загрузка трёхзвёздочных средств размещения за весь период новогодних праздников составила порядка 70%", — сообщил он.

Корнеев подчеркнул, что число гостей, которые посетили город за девять дней выходных, на 7% больше, чем в 2022 году. В период с 3 по 5 января загрузка трёхзвёздочных отелей достигала 94%. Кроме того, выросло количество семейных поездок с детьми и число туристов, которые бронировали трёх- и четырёхместные номера, а также соседние номера для семейного размещения.

Зафиксирован рост интереса приехавших в Петербург семей к посещению культурно-познавательных объектов. По словам Корнеева, речь в том числе идёт о музеях, которые предлагают программы для детей младшего школьного возраста и подростков.