Катание на каретах с лошадьми в Петербурге предложили узаконить

Необходимо разработать закон, регламентирующий эксплуатацию лошадей и карет в Северной столице. С такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилёв.

"Все, кто оказывает такие услуги, должны заключать договор с городом, раз уж катания проходят на территории, которую город поддерживает в порядке", — заявил он в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Депутат уверен, что организатор таких катаний должен страховать свою гражданскую ответственность, как и автомобилисты. Это может гарантировать компенсационные выплаты потерпевшим, что важно в том случае, если, к примеру, несовершеннолетний кучер не удержал лошадей. Ещё такая мера позволит удержать возничего от употребления алкоголя на рабочем месте. Цивилёв вместе с тем предложил убрать лошадей из центра Петербурга. По его мнению, такие катания следует организовать в Пушкине и Петергофе.

Подтолкнула Цивилёва к этой мере в том числе ситуация, произошедшая летом 2022 года, когда лошадь испугалась салюта и едва не затоптала посетителей летнего кафе. Серьёзных травм избежать удалось. Также 2 января 2023-го кучер спровоцировал движение повозки в сторону пешеходов, рассказал изданию Цивилёв. В результате петербуржец с восьмилетним сыном и девятилетней дочкой оказались в больнице. Возницу задержали позднее.