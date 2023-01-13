Брат рассказал об игноре россиянки Линниковой на "Мисс Вселенная"

Участницы конкурса "Мисс Вселенная" с украинскими корнями негативно относятся к представительнице России Анне Линниковой. Об этом рассказал брат конкурсантки Егор Линников.

"Участницы, которые имеют корни с Украины, к ней негативно относятся. Они пытаются её игнорировать, не стоять рядом, не фотографируются с ней. Это участница с Украины и девушка из Швейцарии. Они на Аню даже не смотрят", — сказал он в беседе с kp.ru.

Анна Линникова. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Брат Анны добавил, что сестра чувствует себя некомфортно из-за такого отношения. Он счёл это притеснением человека по национальности. По его словам, организаторы конкурса не замечают этого, но сами относятся к россиянке без негатива. При этом Анна отлично общается с "мисс Кыргызстан", которая также является её соседкой по комнате.

Анна Линникова. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / anna_linnikova

Сама Анна справляется с конкурсом, несмотря на волнение, считает её брат. Например, она отлично показала себя на этапе с показом национальных костюмов.

Егор также признался, что за сестрой постоянно "бегали" парни, ей и сейчас регулярно присылают цветы и подарки. Но на данный момент, по его словам, девушка не состоит в отношениях.