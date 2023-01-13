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13 января, 12:56

Родителям объяснили, с какого возраста малышам можно давать детское шампанское

Диетолог Филиппова: Детское шампанское нельзя давать малышам до пяти-семи лет

Детское шампанское лучше не давать ребятам в возрасте до пяти-семи лет. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала врач-диетолог Татьяна Филиппова. По её словам, чрезмерное употребление такого напитка может нанести вред не окрепшему организму.

Диетолог объяснила, с какого возраста малышам можно давать детское шампанское. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Данный напиток, как отметила врач, по составу представляет собой обычную газированную воду с большим количеством сахара, бензоата натрия, различных консервантов и красителей, также иногда производители добавляют соки из концентратов. Минусом детского шампанского является внушительная доля углекислоты, которая может спровоцировать гастрит и другие болезни желудочно-кишечного тракта.

"Плюс, конечно же, ароматизаторы, добавки, консерванты. Это не те ингредиенты, которые должны быть в детском рационе", — резюмировала специалист.

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А ранее диетолог Руслана Мухтасарова рассказала, с какого возраста детям можно давать японские роллы. Специалист напомнила, что морепродукты входят в "золотую восьмёрку" аллергенов. В этой связи врач подчеркнула, что суши и роллы можно есть только свежими.

Обложка ©

Freepik / ansiia

Наталья Исакова
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