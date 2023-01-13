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13 января, 12:20

Медик объяснил, почему уже поздно начинать готовиться к крещенским купаниям

Врач Токарев призвал готовиться к крещенским купаниям за несколько месяцев

Начинать готовиться к крещенским купаниям сейчас уже поздно, озаботиться этим вопросом нужно было за несколько месяцев до праздника. Об этом рассказал главный профилактолог УрФО и доктор медицинских наук Сергей Токарев.

"Подготовку к зимнему купанию лучше всего начинать ещё за несколько месяцев. Нужно спать с приоткрытой форточкой, плавать в водоёмах либо в бассейне, заниматься спортом или физическими упражнениями на свежем воздухе. Полезно обтираться мокрым полотенцем, обливаться прохладной водой, принимать контрастный душ", — сказал эксперт в беседе с Ura.ru.

Также при отсутствии противопоказаний подготовиться к купанию в проруби можно и за пару недель до события. По словам врача, для этого сначала нужно погружать ноги в холодную воду, а затем растирать ступни полотенцем до жара. За семь дней до Крещения пора начать обливаться тёплой водой, постепенно уменьшая её температуру. А непосредственно в день купания, за пару часов до погружения в прорубь, нужно плотно поесть и не употреблять алкоголь. После ледяной воды необходимо тщательно обтереться полотенцем и выпить горячий чай.

Врач рассказала, в каком случае зимние купания в проруби могут закончиться смертью

Врач рассказала, в каком случае зимние купания в проруби могут закончиться смертью

Ранее врач-терапевт Ольга Минина рассказала о том, что перед купанием в проруби нужно пройти медосмотр и выяснить, нет ли серьёзных заболеваний и других противопоказаний для погружения в ледяную воду.

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LIFE / Марат Абулхатин

Илья Суриков
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