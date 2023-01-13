Называли Дебулятко и отрывали уши: Журналист напомнил, что Украина уже давно воюет с Чебурашкой

Российский журналист Игорь Виттель в эфира радио "Комсомольская правда" заявил, что украинцы уже давно объявили войну Чебурашке. Он напомнил, что в своё время милого ушастого зверька на Украине даже переименовали в Дебулятко — так местные издатели ушли от необходимости выплачивать деньги за авторские права Эдуарду Успенскому. Кроме того, несколько лет назад украинские радикалы в рамках борьбы с российскими игрушками массово отрывали Чебурашкам в магазинах уши.

"И вообще там много раз придирались к сцене в советском мультике, где Шапокляк прощается с Чебурашкой и Крокодилом Геной на вокзале, а на поезде висит табличка "Ялта – Москва". Естественно, на Украине это вызвало очередной скандал, [ведь] до Ялты не проложена железная дорога", — отметил Виттель.

Вообще, по словам журналиста, судьба ушастого зверька из советских мультфильмов на Украине была непростой ещё с конца 80-х – начала 90-х годов. По его словам, тогда на окраинах нашей многонациональной страны "призывали и Чебурашек ехать домой, и "русские — вон", а потом это кончалось резнёй". Он отметил, что можно было бы посмеяться, что Киеву нечем заняться, вот он и воюет с мультипликационным персонажем, "но не смешно".