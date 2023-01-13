Песков: Нужно бороться за уехавших из страны россиян

Бороться следует с врагами России, а не покинувшими родину гражданами страны. Таким мнением поделился с Лайфом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя недавнее предложение лишать имущества покинувших РФ россиян, прозвучавшее в Госдуме.

Дмитрий Песков прокомментировал предложение лишать имущества уехавших из РФ граждан. Видео © LIFE

Песков считает, что это очень сложный вопрос, в котором для начала нужно квалифицировать, что именно считается преступлением.

"Это очень сложная тема, безусловно, в наше время она актуальна, но здесь нельзя, скажем так, открывать какие-то ящики Пандоры всё-таки. Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные — они наши граждане и они должны оставаться нашими гражданами", — заявил он.

По мнению Пескова, необходимо создавать такие условия, чтобы уехавшие из страны люди без вражеского настроя к Родине хотели вернуться обратно.

"Они все наши граждане, все в равной степени, и у всех могли быть разные причины для того, чтобы уехать. Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, это наши граждане, за которых нам надо бороться", — заключил пресс-секретарь главы государства.