Военкор Коц рассказал о "тёмной лошадке" с внушительным опытом среди командования СВО

Замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким является "тёмной лошадкой" с внушительным послужным списком среди новых назначенных руководителей СВО. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил военный корреспондент медиагруппы Александр Коц.

"Самая такая тёмная лошадка — это Алексей Ким, о котором вряд ли кто-то раньше много слышал, замначальника Генштаба. Но это человек с внушительным послужным списком", — подчеркнул он.

Генерал-полковник участвовал в боевых действиях в Афганистане, Таджикистане, во второй чеченской войне и в Сирии. Следовательно, продолжил военкор, Ким знаком с боевыми действиями не понаслышке. Всё-таки он не диванный теоретик и знает, с чем столкнётся, хотя характер спецоперации отличается от войны в Афганистане. Коц объяснил, что командующий Сухопутными войсками представляет основную массу российских военных, участвующих в боевых действиях.

Коц отметил и главнокомандующего ВКС генерала армии Сергея Суровикина, который продолжит курировать применение авиации в ходе военных действий. Таким образом, благодаря новым назначениям руководства спецоперации на Украине появились люди, отвечающие за Сухопутные войска и ВВС, отметил военкор.

"У нас фактически появляется, мало того что главный начальник, у нас есть отдельный человек, который отвечает за Сухопутные войска, и отдельный человек, который отвечает за авиацию. Раньше этого у нас, к сожалению, не было", — указал Коц.