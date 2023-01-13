Военкор Коц рассказал о "тёмной лошадке" с внушительным опытом среди командования СВО
Военкор Коц назвал "тёмной лошадкой" замначальника Генштаба Алексея Кима
Заместитель командующего Объединённой группировкой войск СВО Алексей Ким. Обложка © Wikipedia / Денежкин
Замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким является "тёмной лошадкой" с внушительным послужным списком среди новых назначенных руководителей СВО. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил военный корреспондент медиагруппы Александр Коц.
"Самая такая тёмная лошадка — это Алексей Ким, о котором вряд ли кто-то раньше много слышал, замначальника Генштаба. Но это человек с внушительным послужным списком", — подчеркнул он.
Генерал-полковник участвовал в боевых действиях в Афганистане, Таджикистане, во второй чеченской войне и в Сирии. Следовательно, продолжил военкор, Ким знаком с боевыми действиями не понаслышке. Всё-таки он не диванный теоретик и знает, с чем столкнётся, хотя характер спецоперации отличается от войны в Афганистане. Коц объяснил, что командующий Сухопутными войсками представляет основную массу российских военных, участвующих в боевых действиях.
Коц отметил и главнокомандующего ВКС генерала армии Сергея Суровикина, который продолжит курировать применение авиации в ходе военных действий. Таким образом, благодаря новым назначениям руководства спецоперации на Украине появились люди, отвечающие за Сухопутные войска и ВВС, отметил военкор.
"У нас фактически появляется, мало того что главный начальник, у нас есть отдельный человек, который отвечает за Сухопутные войска, и отдельный человек, который отвечает за авиацию. Раньше этого у нас, к сожалению, не было", — указал Коц.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в связи с "расширением масштаба решаемых задач" провёл новые назначения руководства СВО. Так, командующим Объединённой группировкой войск стал начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов. Его заместителями назначены генерал армии Сергей Суровикин, главком Сухопутных войск Олег Салюков и генерал-полковник Алексей Ким.