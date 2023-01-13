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13 января, 11:33

Опрос выявил связь между прогулами в школе и будущей зарплатой

SuperJob: Бывшие школьные прогульщики зарабатывают больше тех, кто прилежно ходил на уроки

Школьные прогульщики в будущем зарабатывают больше тех, кто покладисто посещал все уроки. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Всего в исследовании приняли участие три тысячи россиян. Почти половина опрошенных (48%) признались, что прогуливали уроки, причём каждый двадцатый делал это довольно часто, а 43% респондентов — иногда. Аналитики отмечают, что среди мужчин как злостных, так и редких прогульщиков больше, чем среди представительниц прекрасного пола. При этом нынешняя молодёжь до 24 лет сбегала с уроков в целом реже, чем те, кому сейчас больше 45 лет.

В исследовании также говорится, что среди россиян с зарплатой от 80 тысяч рублей гораздо чаще встречаются бывшие прогульщики, чем среди опрошенных с более низким доходом. Больше всего с уроков в детстве сбегали системные администраторы, программисты и главные бухгалтеры.

Опрос показал, кого в России больше — удалёнщиков или офисных работников

Опрос показал, кого в России больше — удалёнщиков или офисных работников

А ранее опрос показал, что каждый седьмой россиянин планирует сменить работу в 2023 году. При этом каждый двадцатый респондент желает остаться на прежнем месте и рассчитывает на повышение.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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