Опрос выявил связь между прогулами в школе и будущей зарплатой

Школьные прогульщики в будущем зарабатывают больше тех, кто покладисто посещал все уроки. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Всего в исследовании приняли участие три тысячи россиян. Почти половина опрошенных (48%) признались, что прогуливали уроки, причём каждый двадцатый делал это довольно часто, а 43% респондентов — иногда. Аналитики отмечают, что среди мужчин как злостных, так и редких прогульщиков больше, чем среди представительниц прекрасного пола. При этом нынешняя молодёжь до 24 лет сбегала с уроков в целом реже, чем те, кому сейчас больше 45 лет.

В исследовании также говорится, что среди россиян с зарплатой от 80 тысяч рублей гораздо чаще встречаются бывшие прогульщики, чем среди опрошенных с более низким доходом. Больше всего с уроков в детстве сбегали системные администраторы, программисты и главные бухгалтеры.