Как с помощью лыж и сна сохранить зрение слепнущему от гаджетов ребёнку — советы врача

Активный спорт и правильное освещение рабочего места помогут сохранить зрение ребёнку, который постоянно находится за компьютером. Об этом Лайфу рассказала заведующая отделением офтальмологии многофункционального медицинского центра МЕДСИ на Мичуринском проспекте кандидат медицинских наук Екатерина Суркова.

Она отметила, что новой "эпидемией" сейчас становится близорукость, которая возникает из-за роста зрительной нагрузки. Но решить проблему можно, соблюдая ряд правил.

"Очень важна так называемая гигиена зрения, куда входит правильное освещение рабочего места ребёнка, верное расстояние до экрана при использовании электронных приборов, которое должно составлять примерно три диаметра экрана, длительность зрительной нагрузки, правильная посадка за столом и перерывы при интенсивной зрительной работе вблизи гаджета каждые двадцать минут", — рассказала специалист.

По её словам, также принципиальное значение имеет физическая активность. К примеру, спортивные игры, такие как теннис и волейбол, при естественном освещении. Зимой можно ходить на лыжах, а летом кататься на велосипеде. Подойдут и обыкновенные пешие прогулки.

"Немаловажен и психологический комфорт ребёнка, достаточный и полноценный сон, правильное питание, уменьшение стрессового фона. В этом как раз могут помочь спорт и прогулки", — добавила эксперт.

В заключение она отметила, что исправлять близорукость у детей можно с помощью лечебной очковой коррекции, мягких контактных и "ночных" линз. Эксперт пояснила, что специальные линзы, которые надеваются перед сном, используются для временного изменения формы роговицы глаза и позволяют обходиться без очков весь день, способствуя стабилизации миопии.