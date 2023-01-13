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13 января, 10:59

Раскрыт манёвр, который позволил ВС РФ занять господствующие высоты в Соледаре

МО РФ: В ходе освобождения Соледара ВДВ блокировали город с северной и южной стороны

Представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга раскрыл подробности освобождения российскими войсками города Соледара в ДНР, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий.

По его словам, в ходе освобождения города подразделения ВДВ совершили скрытый манёвр, атаковали украинские позиции, заняв господствующие высоты, и блокировали населённый пункт с северной и южной стороны.

Минобороны РФ сообщило об освобождении Соледара

Минобороны РФ сообщило об освобождении Соледара

Ранее стало известно, что российские войска полностью взяли под контроль Соледар. В Минобороны заявили, что наши бойцы заняли город ещё накануне вечером 12 января.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Наталья Исакова

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