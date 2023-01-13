Раскрыт манёвр, который позволил ВС РФ занять господствующие высоты в Соледаре
МО РФ: В ходе освобождения Соледара ВДВ блокировали город с северной и южной стороны
Представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга раскрыл подробности освобождения российскими войсками города Соледара в ДНР, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий.
По его словам, в ходе освобождения города подразделения ВДВ совершили скрытый манёвр, атаковали украинские позиции, заняв господствующие высоты, и блокировали населённый пункт с северной и южной стороны.
Ранее стало известно, что российские войска полностью взяли под контроль Соледар. В Минобороны заявили, что наши бойцы заняли город ещё накануне вечером 12 января.
ТАСС / Андрей Рубцов