Раскрыт манёвр, который позволил ВС РФ занять господствующие высоты в Соледаре

Представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга раскрыл подробности освобождения российскими войсками города Соледара в ДНР, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий.

По его словам, в ходе освобождения города подразделения ВДВ совершили скрытый манёвр, атаковали украинские позиции, заняв господствующие высоты, и блокировали населённый пункт с северной и южной стороны.