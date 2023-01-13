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Опубликовано 13 января 2023, 10:57

Морские пехотинцы Балтийского флота за сутки уничтожили более 20 бойцов ВСУ в ДНР

Подразделения морской пехоты Балтийского флота уничтожили более 20 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении за минувшие сутки. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения противника подразделениями морской пехоты Балтийского флота в районе населённых пунктов Полтавка и Успеновка Донецкой Народной Республики уничтожено более 20 украинских военнослужащих", — отметил Конашенков.

Кроме того, российскими военными было уничтожено два автомобиля и столько же бронированных машин.

За трое суток в районе Соледара уничтожено более 700 украинских военных
За трое суток в районе Соледара уничтожено более 700 украинских военных

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили о взятии Соледара в ДНР вечером 12 января. В ведомстве отметили, что населённый пункт имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий.

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Артур Белкин
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