Артиллерия РФ уничтожила до 20 украинских военных на Купянском направлении

ВСУ потеряли до 20 бойцов на Купянском направлении в результате ударов российской артиллерии Западного военного округа. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что бойцы украинской 103-й бригады территориальной обороны были ликвидированы в районах населённых пунктов Крахмальное и Берестовое Харьковской области. Кроме того, противник лишился трёх боевых бронированных машин и трёх автомобилей.