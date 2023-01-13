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13 января, 10:54

Артиллерия РФ уничтожила до 20 украинских военных на Купянском направлении

ВСУ потеряли до 20 бойцов на Купянском направлении в результате ударов российской артиллерии Западного военного округа. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что бойцы украинской 103-й бригады территориальной обороны были ликвидированы в районах населённых пунктов Крахмальное и Берестовое Харьковской области. Кроме того, противник лишился трёх боевых бронированных машин и трёх автомобилей.

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Ранее Лайф рассказывал, что российские войска за сутки уничтожили 117 подразделений артиллерии ВСУ. Также поражены живая сила и военная техника в 105 районах.

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function.mil.ru

Варвара Романова

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