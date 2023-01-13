Артиллерия РФ уничтожила до 20 украинских военных на Купянском направлении
ВСУ потеряли до 20 бойцов на Купянском направлении в результате ударов российской артиллерии Западного военного округа. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он отметил, что бойцы украинской 103-й бригады территориальной обороны были ликвидированы в районах населённых пунктов Крахмальное и Берестовое Харьковской области. Кроме того, противник лишился трёх боевых бронированных машин и трёх автомобилей.
Ранее Лайф рассказывал, что российские войска за сутки уничтожили 117 подразделений артиллерии ВСУ. Также поражены живая сила и военная техника в 105 районах.