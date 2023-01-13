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13 января, 10:45

За трое суток в районе Соледара уничтожено более 700 украинских военных

Только за последние трое суток российские военные уничтожили более 700 военнослужащих ВСУ в районе Соледара в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также, по его данным, противник лишился более 300 единиц вооружения.

Порядка пяти бригад ВСУ уничтожено в Соледаре

Порядка пяти бригад ВСУ уничтожено в Соледаре

Напомним, что 11 января МО РФ заявило, что российские военные блокировали Соледар с севера и юга, а сегодня, 13 января, ведомство отчиталось о взятии города. В Кремле высоко оценили героизм и самоотверженность российских военных, участвующих в освобождении населённого пункта, имеющего важное стратегическое значение.

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Getty Images / SOPA Images / Iain Burns

Александра Вишнякова

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