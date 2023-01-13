Политолог объяснил, какую выгоду преследует Эрдоган, поддерживая "мирный план" Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается представить свою страну в международной политике как миротворца и посредника, поэтому он и поддержал "мирный план" Украины. Турецкий лидер продолжит делать подобные заявления, поскольку хочет повысить собственный рейтинг на фоне президентских выборов. Об этом рассказал в беседе с Лайфом политолог Александр Асафов.

"Для Эрдогана крайне важна любая повестка, связанная с международными действиями Турции в качестве посредника, в том числе в качестве миротворца. <...> Несмотря на все остальные обстоятельства, у Эрдогана выборы через несколько месяцев, ему важно создать вот этот фон, увеличить собственную репутацию для избирателя", — подчеркнул эксперт.

Поэтому, продолжил он, Эрдоган готов со всеми обсуждать любые темы, делать заявления, достигать каких-либо соглашений и проводить телефонные разговоры, то есть всячески участвовать в международной политике. Чтобы вырасти в глазах избирателей, он также затевал различные военные операции, указал политолог.

Асафов отметил и то, что Анкара предъявляет Стокгольму требования "за гранью разумного" для вступления в НАТО, о чём заявлял шведский премьер Ульф Кристерссон. Выставление невыполнимых условий Швеции демонстрирует политику Эрдогана для избирателей.

"Но как нам реагировать? Ну, собственно, у нас позиция по Турции и Эрдогану очевидна: люди чего-то хотят, мы готовы к переговорам только на тех условиях, которые неоднократно озвучивались", — заключил политолог.

К слову, Россия выразила несогласие с позицией Турции по "мирному плану" Украины. В ходе брифинга официальный представитель МИД Мария Захарова усомнилась в том, что поддержка Анкарой идеи Киева поспособствует поиску оптимальных путей урегулирования конфликта. К тому же, подчеркнула дипломат, Россия неоднократно заявляла о неприемлемости данного проекта.