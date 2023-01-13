Адвокат рассказала, можно ли через суд заставить бывшую вернуть подарки

Часто при расставании бывшие возлюбленные сильно портят отношения и, чтобы досадить бывшему партнёру, а также морально удовлетворить себя, требуют вернуть все подарки. Иногда такое стремление может довести даже до разбирательства в суде. В беседе с Лайфом председатель Московской коллегии адвокатов, специалист по семейному праву Виктория Данильченко рассказала, можно ли таким образом взыскать с экс-избранника все подарки.

Адвокат отметила, что, как правило, если человек передаёт кому-то имущество, которое в дальнейшем хочет получить обратно, заключается договор займа. В данной ситуации истец действительно может вернуть подарки, если докажет существование такого документа с помощью, например, расписки или переписки. При этом эксперт подчеркнула, что для договора займа на сумму более десяти тысяч рублей предусмотрена письменная форма, а значит, если такой бумаги нет, то стороны не могут ссылаться на иные подтверждения сделки и её условий.

"Поэтому если изначального намерения заключить договор займа не было, то доказать его наличие крайне сложно", — отметила Данильченко.

При этом, по словам специалиста, вернуть имущество человек обязан в случае, если он безосновательно его получил или сберёг. Но и в такой ситуации он может привести аргумент, что та или иная вещь была подарена ему безвозмездно. А вот отменить дарение небольших подарков невозможно.

"Если говорить непосредственно об отмене дарения, то сделать это можно в крайне редких случаях, когда одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя или умышленно причинил ему телесные повреждения, либо если обращение с подарком, имеющим большую неимущественную ценность, создаёт угрозу его безвозвратной утраты. Причём отмена дарения в принципе невозможна в отношении обычных подарков небольшой стоимости", — заключила адвокат.