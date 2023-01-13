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13 января, 10:25

Зюганов назвал санкции против уехавших россиян недостаточно эффективной мерой

Зюганов: Патриотическое воспитание даст больший эффект, чем санкции против уехавших россиян

Санкции против граждан России, которые уехали из страны, но выступают с критикой государства или же армии, являются недостаточной мерой, а внимание стоит обратить на патриотическое воспитание молодёжи. Об этом РИА "Новости" заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Первое, не главное, что недостаточно мер, связанных с теми, кто там рот широко раскрывает и глупости говорит, а финансово-экономическим курсом, который не позволяет выйти из системного кризиса", — отметил Зюганов.

По мнению Зюганова, крайне важно заниматься патриотическим воспитанием. В частности, рассказывать молодёжи о достижениях Советского Союза. Лидер КПРФ также отметил, что в университетах сейчас не рассказывается о ходе военно-политической операции и о том, что РФ освобождает Европу и Украину от фашизма.

"Идти по пути только наказания и ужесточения толку никакого не будет, надо идти по пути более эффективной экономической политики, управления и воспитательной работы, тогда будет результат", — подытожил Зюганов.

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LIFE / Дмитрий Киселёв

Артур Белкин

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