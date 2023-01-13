Время оливье прошло не зря: Россияне рассказали, как поменялся их вес за новогодние праздники

За время новогодних праздников россияне поправляются в большинстве своём на 2–3 килограмма, однако некоторые и вовсе не желают вставать на весы. Такие результаты опроса сети AZIMUT Hotels публикует "Газета.ru".

Почти треть опрошенных (31%) набирает 2–3 килограмма за время новогодних каникул, а ещё 12% респондентов прибавляют более 3 килограммов. Бесследно время оливье и селёдки под шубой проходит для 14% участников опроса, вес которых по итогу праздников никак не меняется. Однако большая часть респондентов предпочитает не взвешиваться, дабы не расстраивать себя. Так ответили 43% опрошенных.

Примечательно, что 42% россиян предпочитают растягивать празднование Нового года на целый месяц, тогда как 31% респондентов отмечают лишь две недели, 12% посвящают этому лишь один день, а 15% и вовсе никак не празднуют. Чтобы сбросить вес, 32% россиян предпочитают больше гулять, 26% прибегают к диетам, 19% опрошенных активнее ведут себя в спортзале, 17% проходят курс массажа, а 6% едут в отпуск в санаторий, где сбалансированно питаются.