НАТО перебрасывает в Румынию самолёты AWACS для ведения разведки против России

НАТО развернёт в Румынии авиасистемы дальнего радиолокационного обнаружения AWACS для наблюдения за "военной активностью РФ". Об этом говорится в сообщении альянса. Как уточняет агентство DPA, речь идёт о трёх самолётах.

"НАТО направит самолёты AWACS в Бухарест, Румыния. Самолёты должны прибыть 17 января 2023 года, и они будут поддерживать расширенное военное присутствие НАТО в регионе и отслеживать российскую военную активность", — отмечают в военном блоке.