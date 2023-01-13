НАТО перебрасывает в Румынию самолёты AWACS для ведения разведки против России
НАТО развернёт в Румынии авиасистемы дальнего радиолокационного обнаружения AWACS для наблюдения за "военной активностью РФ". Об этом говорится в сообщении альянса. Как уточняет агентство DPA, речь идёт о трёх самолётах.
"НАТО направит самолёты AWACS в Бухарест, Румыния. Самолёты должны прибыть 17 января 2023 года, и они будут поддерживать расширенное военное присутствие НАТО в регионе и отслеживать российскую военную активность", — отмечают в военном блоке.
А ранее агентство Reuters узнало, что в голландский порт Флиссинген прибывает американская военная техника, её там уже около 1,2 тысячи единиц — речь идёт в том числе о танках Abrams и боевых машинах пехоты Bradley. Далее технику отправляют в Польшу и Литву.
ТАСС / Zuma / Tech. Sgt. Michael Charles