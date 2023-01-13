Какое оружие пообещают Украине генералы НАТО 20 января в Рамштайне Оглавление Танки, выговоры и интриги План Б: "зачистка" европейского ВПК и замещение американским Танки Leopard 2 и британские Challenger 2 не дойдут до Донбасса Предел усилий Почему натовские генералы боятся новых котлов и какое оружие собираются передать Украине во время встречи на американской военной базе. 13955 13955 Председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли (слева), министры обороны США Ллойд Остин (второй слева) и Украины Алексей Резников (справа) на авиабазе Рамштайн в Германии. Обложка © ТАСС / EPA / RONALD WITTEK

К чему будут готовить США европейских министров обороны на встрече, которая состоится 20 января на американской авиабазе Рамштайн в Германии под руководством шефа Пентагона Ллойда Остина? Договорённости могут коснуться решения о передаче Киеву ракет большей дальности, новых поставок средств ПВО, европейских танков и гаубиц. Однако западные СМИ намекают, что "Леопарды" и "Челленджеры" не доедут до Донбасса в ближайшее время.

Танки, выговоры и интриги

Скорее всего, будет решён вопрос о предоставлении Украине тяжёлого вооружения, но с миру по нитке. Страны Запада предоставят очень ограниченное количество. Это не сыграет особой роли на поле боя, но, по замыслу западных коллег, снимет некоторое напряжение с украинской стороны Алексей Мухин Политолог

Мухин уверен, что "Запад предоставит гомеопатические дозы тяжёлого вооружения к неудовольствию Киева, который требует до 400 танков и современных средств ПВО". Уже известно, что украинские военные проходят в центрах подготовки НАТО обучение. Вероятно, что эти средства ПВО будут обещаны и даже поставлены в будущем в больших объёмах, но многое будет зависеть от ситуации на поле боя. Нынешнее совещание вызвано паникой. Потому что успехи Российской армии очевидны.

Продвижение России в спецоперации подводит западных акторов к выводу, что Украина проиграет. Алексей Мухин напоминает, что перед ними стоит трудный выбор: тратить деньги на проигрывающую Украину или поставлять вооружение, которое явно попадёт в руки наших военных с перспективой обратного инжиниринга. Поэтому встреча будет полна противоречий и недомолвок.

— Возможно, Украине попеняют на то, что она не смогла захватить инициативу на поле боя. Попытки сделать это даже ценою тысяч жизней украинских солдат, которые предпринимал Зеленский, натолкнулись на полное неприятие Залужным, — говорит Алексей Мухин.

План Б: "зачистка" европейского ВПК и замещение американским

— В последнее время анонсы Украины после заседаний в Рамштайне ни разу не сбывались в таком количестве и той номенклатуре, которые запрашивает Киев. Американцы выполняют собственный план, который заключался на первом этапе украинской авантюры в избавлении Европы от всего советского наследия. Он выполнен, вторая его часть посвящена избавлению от европейских образцов ВПК. Вопрос — насколько ЕС готов это сделать, потому что нужно что-то взамен, — говорит военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, локомотивом этой презентации будет Польша, которая получает американское вооружение взамен на избавление от танков Leopard. Тогда мы увидим множество видов европейского вооружения на территории Украины. Не зря французы начали сплавлять Киеву свои колёсные танки, которые морально устарели, потому что современные ПТРК их пробивают с любой проекции.

Танк Leopard 2A5. Фото © Flickr / 7th Army Training Command

Танки Leopard 2 и британские Challenger 2 не дойдут до Донбасса

Дискуссия в западных военных журналах сейчас посвящена поставкам обещанных Украине 40 танков Leopard 2 из Испании и британских Challenger 2.

— Оба класса танков массой 65–70 тонн значительно тяжелее, чем те, которые в настоящее время использует Украина, и потребуют значительно больше топлива и обслуживания. Не говоря o новых видах 120-миллиметровых боеприпасов, которых у Киева в настоящее время нет. Их вес усложняет манёвры на узких дорогах или в городах, a отсутствие у них автоматов заряда означает, что им потребуется на 33% больше экипажа, чем танкам советской разработки. Тем не менее поставки запасных частей, боеприпасов и модернизация, скорее всего, будут более обширными по сравнению с собранными со всей Европы остатками советского вооружения, — отмечает издание Military Watch.

Проблема, по мнению MW, заключается в том, что анонсированная президентом Польши Анджеем Дудой рота Leopard 2, перебрасываемая на Украину, то есть 12 машин, не дойдёт до передовой Донбасса. Всего у Польши 240 таких танков. Издание предполагает, что Киев разместит их вблизи линии фронта для ознакомления украинских сил с машинами, чтобы облегчить более плавный переход к этому классу в будущем. Остальные две сотни Варшава переправит в Незалежную по мере поступления американских танков M1A2 Abrams и южнокорейских К2.

Западные аналитики ожидают, что доставка танков на Украину не только вызовет логистические трудности для украинской армии, которая в настоящее время использует относительно стандартизированные танковые подразделения, состоящие из Т-72 и Т-64, но также может ещё больше подорвать репутацию Leopard 2.

Leopard 2 является одним из двух западных танков, находящихся в настоящее время в производстве наряду с американским M1A2 Abrams, и на него в значительной степени опирается НАТО в целом, что означает большие потери для этого класса на Украине и значительную вероятность захвата российскими войсками. Это деморализующий эффект для членов альянса и вероятность запятнать немецкую программу вооружения. Эти факторы, а также переобучение подразделений украинской армии на немецкие танки займут значительное время и означают, что отправка Leopard 2, вероятно, будет менее выгодна для военных действий, чем поставки машин советской разработки, таких как Т-72.

Модернизированный танк Т-72, Украина. Фото © ТАСС / Ukrinform via ZUMA Wire

Предел усилий

— Натовские генералы сейчас могут говорить только о взаимодействии — кто, сколько, какие системы может поставить и как долго Украина сможет продержаться? Пока США против того, чтобы подразделения НАТО вступали в украинский конфликт открыто, сейчас они воюют под видом наёмников. Очень многие спецподразделения Польши, Америки, Франции и Великобритании, Чехии, Грузии уже там, — говорит военный эксперт, полковник, кандидат военных наук, участник боевых действий в Афганистане Виктор Литвиненко.

Он поясняет, что США уже пообещали поставить Украине 70 тысяч боеприпасов, но им достаточно неудобно это делать. Грузовой самолёт Hercules поднимает 95 тонн. В сутки он делает пять-шесть рейсов. Украинцы не занимаются обслуживанием западной техники, из-за чего ломаются противооткатные устройства самоходных гаубиц. Генералы будут решать, как быть дальше, но речь о вступлении натовских структур в украинский конфликт пока не идёт.

Грузовой самолёт Hercules. Фото © Flickr / The National Guard

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что планы натовских генералов будут верстаться до наступления весны с учётом происходящих событий. Не исключены договорённости о дополнительных поставках ПВО, полагает эксперт. Возможно, будет решён и вопрос ракет большей дальности, которые достанут до Крыма.

Фото © ТАСС / AP / Michael Probst На что сделают упор генералы НАТО на совещании в Рамштайне? 0 На западные танки Системы ПВО Ракеты большей дальности

Авторы Андреас Лапенков