Подарки с подвохом: Какое оружие пообещают Украине генералы НАТО 20 января в Рамштайне Почему натовские генералы боятся новых котлов и какое оружие собираются передать Украине во время встречи на американской военной базе. 12 января, 23:40 Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли (слева), министры обороны США Ллойд Остин (второй слева) и Украины Алексей Резников (справа) на авиабазе Рамштайн в Германии. Обложка © ТАСС / EPA / RONALD WITTEK

К чему будут готовить США европейских министров обороны на встрече, которая состоится 20 января на американской авиабазе Рамштайн в Германии под руководством шефа Пентагона Ллойда Остина? Договоренности могут коснуться решения о передаче Киеву ракет большей дальности, новых поставок ПВО, европейских танков и гаубиц. Однако западные СМИ намекают, что "Леопарды" и "Челенджеры" не доедут до Донбасса в ближайшее время.

Танки, выговоры и интриги

– Скорее всего будет решен вопрос о предоставлении Украине тяжелого вооружения, но «с миру по нитке». Страны Запада предоставят очень ограниченное количество. Это не сыграет особой роли на поле боя, но, по замыслу западных коллег, снимет некоторое напряжение с украинской стороны Алексей Мухин Политолог

Мухин уверен, что «Запад предоставит гомеопатические дозы тяжелого вооружения к неудовольствию Киева, который требует до 400 танков и современных ПВО». Уже известно, что украинские военные проходят в центрах подготовки НАТО обучение. Вероятно, что это ПВО будет обещано и даже поставлено в будущем – в больших объёмах, но многое будет зависеть от ситуации на поле боя. Нынешнее совещание вызвано паникой. Потому что успехи российской армии очевидны.

Продвижение России в спецоперации подводит западных акторов к выводу, что Украина проиграет. Алексей Мухин напоминает, что перед ними стоит трудный выбор – тратить деньги на проигрывающую Украину или поставлять вооружение, которое явно попадет в руки наших военных с перспективой обратного инжиниринга. Поэтому встреча будет полна противоречий и недомолвок.

— Возможно, Украине попеняют за то, что она не смогла захватить инициативу на поле боя. Попытки сделать это даже ценою тысяч жизней украинских солдат, которые предпринимал Зеленский, натолкнулись на полное неприятие Залужным, — говорит Алексей Мухин.

План Б: «зачистка» европейского ВПК и замещение американским

– В последние время анонсы Украины после заседаний в Рамштайне ни разу не сбывались в таком количестве и той номенклатуре, которую запрашивает Киев. Американцы выполняют собственный план, который заключался на первом этапе украинской авантюры в избавлении Европы от всего советского наследия. Он выполнен, вторая его часть повещена избавлению от европейских образцов ВПК. Вопрос – насколько ЕС готовы это сделать, потому что нужно что-то взамен, – говорит военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, локомотивом этой презентации будет Польша, которая получает американское вооружение взамен на избавление от танков Leopard. Тогда мы увидим множество видов европейского вооружения на территории Украины. Не зря французы начали сплавлять Киеву свои колесные танки, которые морально устарели, потому что современные ПТРК их пробивают с любой проекции.

Танк Leopard 2A5. Фото © Flickr / 7th Army Training Command

Танки Leopard 2 и британские Challenger 2 не дойдут до Донбасса

Дискуссия западных военных журналов сейчас посвящена поставкам обещанных Украине 40 танков Leopard 2 из Испании и британских Challenger 2.

– Оба класса танков массой 65-70 тонн значительно тяжелее, чем те, которые в настоящее время использует Украина, и потребуют значительно больше топлива и обслуживания. Не говоря o новых видах 120-мм боеприпасов, которых у Киева в настоящее время нет. Их вес усложняет маневры на узких дорогах или в городах, a отсутствие у них автоматов заряда означает, что им потребуется на 33% больше экипажа, чем танкам советской разработки. Тем не менее, поставки запасных частей, боеприпасов и модернизаций, скорее всего, будут более обширными по сравнению с собранными со всей Европы остатками советского вооружения, – отмечает издание Military Watch.

Проблема по мнению MW заключается в том, что анонсированная президентом Польши Анджеем Дудой переброска на Украину роты Leopard 2, то есть 12 машин, не дойдет до передовой Донбасса. Всего у Польши 240 таких танков. Издание предполагает, что Киев разместит их вблизи линии фронта для ознакомления украинских сил с машинами, чтобы облегчить более плавный переход к этому классу в будущем. Остальные две сотни Варшава переправит в Незалежную по мере поступления американских танков M1A2 Abrams и южнокорейских К2.

Западные аналитики ожидают, что доставка танков в Украину не только вызовет логистические трудности для украинской армии, которая в настоящее время использует относительно стандартизированные танковые подразделения, состоящие из Т-72 и Т-64, но также может еще больше подорвать репутацию Leopard 2.

Leopard 2 является одним из двух западных танков, находящихся в настоящее время в производстве наряду с американским M1A2 Abrams, и на него в значительной степени опирается НАТО в целом, что означает большие потери для этого класса в Украине и значительную вероятность захвата российскими войсками. Это деморализующий эффект для членов альянса и вероятность запятнать немецкую программу вооружений. Эти факторы, а также переобучение подразделений украинской армии на немецкие танки займет значительное время, означают, что отправка Leopard 2, вероятно, будет менее выгодна для военных действий, чем поставки машин советской разработки, таких как Т- 72.

Модернизированный танк Т-72, Украина. Фото © ТАСС / Ukrinform via ZUMA Wire

Предел усилий

— Натовские генералы сейчас могут говорить только о взаимодействии – кто, сколько, какие системы может поставить и как долго Украина сможет продержаться? Пока США против того, чтобы подразделения НАТО вступали в украинский конфликт открыто, сейчас они воюют под видом наёмников. Очень многие спецподразделения Польши, Америки, Франции и Великобритании, Чехии, Грузии уже там, — говорит военный эксперт, полковник, кандидат военных наук, участник боевых действий в Афганистане Виктор Литвиненко.

Он поясняет, что США уже пообещали поставить Украине 70 тыс. беоприпасов, но им достаточно неудобно это делать. Грузовой самолет Геркулес поднимает 95 тонн. В сутки они перебрасывают пять-шесть рейсов. Украинцы не занимаются обслуживанием западной техники, из-за чего ломаются противооткатные устройства самоходных гаубиц. Генералы будут решать, как быть дальше, но речи о вступлении натовских структур в украинский конфликт пока не идет.

Грузовой самолет "Hercules". Фото © Flickr / The National Guard

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что планы натовских генералов будут верстаться до наступления весны с учетом происходящих событий. Не исключены, договоренности о дополнительных поставках ПВО, полагает эксперт. Возможно будет решен и вопрос ракет большей дальности, которые достанут до Крыма.

Фото © ТАСС / AP / Michael Probst На что сделают упор генералы НАТО на совещании в Рамштайне? 0 На западные танки Системы ПВО Ракеты большей дальности

Авторы Елена Стафеева