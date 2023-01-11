Польский спрут: На какие регионы Белоруссии и Украины претендует Варшава Хватит ли новой дивизии, которую создаёт Польша, для захвата Львовской области или она станет лишь частью большой группировки, которую развёртывает Варшава для нападения на Белоруссию. 10 января, 23:40 Фото © ТАСС / Attila Husejnow / SOPA Images / ZUMA

Для чего Польша создаёт новую дивизию на границе с Белоруссией

1-ю дивизию пехоты Легионов Варшава намерена расположить на границе. Она будет дислоцироваться в Подляском воеводстве, которое граничит с Гродненской и Брестской областями Белоруссии. Её планируют укомплектовать американскими танками Abrams и корейскими К2. Об этом заявил вице-​премьер, министр Национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Дивизия будет состоять из четырёх бригад, в каждой из них — по четыре батальона. Воинские части будут расположены в Подляском воеводстве Польши — Ломже, Граеве, Кольне, Семятычах и Чёрных Борах.

Польша разворачивает мощную группировку на границе с Белоруссией и Украиной, напоминают эксперты. Её силы могут быть использованы как для захвата регионов западной части Незалежной, так и для нападения, как говорят поляки, на "утраченные" земли, которые теперь входят в состав Белоруссии, — Гродненскую и Брестскую области. Кроме того, ряд областей — Белостокская, Барановичская, Вилейская и Пинская — были поделены на десятки районов Белоруссии, что в совокупности составляет практически половину страны.

Граница между Польшей и Белоруссией на карте

Граница между Польшей и Белоруссией. Инфографика © LIFE

Несколько лет назад Польша уже сформировала 18-ю механизированную дивизию у границы с Украиной и Белоруссией, а затем восстановила 14-й Сувалкский полк противотанковой артиллерии. Сувалкский коридор между Калининградом и Белоруссией, который составляет около ста километров польско-литовской границы, способный отрезать Прибалтику, вероятно, также присутствует в стратегических планах Варшавы. До спецоперации на территории Польши, Литвы, Латвии и Эстонии базировался четырёхтысячный контингент НАТО, сейчас эта цифра увеличена.

Оружие для новой дивизии

Новую дивизию вооружат американскими танками Abrams и южнокорейскими K2. В состав соединения включат артиллерийскую бригаду, оснащённую польскими самоходными гаубицами Krab и К9, произведёнными в Южной Корее.

— На фоне той риторики, которую допускают польские политики, засматривающиеся на восточные земли, Россия и Белоруссия реагируют на агрессивное поведение и делают ответные шаги, укрепляя белорусскую границу, армию и ставя на вооружение последние образцы российской техники, — отмечает военный эксперт Леонков.

По его словам, американские и южнокорейские танки, напичканные электроникой больше, чем некоторые виды легковых гражданских автомобилей, могут дать сбой во время боевых действий. Иногда лучшее — враг хорошего. В боевых условиях побеждает танк, у которого всё в рабочем состоянии и не требует настройки.

Танк Abrams. Фото © Wikipedia / Joseph A. Lambach, U.S. Marine Corps

Эксперт привёл в пример случай, когда танки Abrams M1A2 SEP V4, поставленные США Саудовской Аравии, проиграли хуситам в тапочках, которые подрывали эти танки простейшим РПГ. Речь идёт о вторжении в Йемен в 2015 году, когда Саудовская Аравия передала несколько десятков M1A2 Abrams йеменским отрядам, сражающимся против хуситов.

— Американское агентство Military Watch два года назад сравнило военный потенциал Белоруссии и Польши при условии, что Варшаву не поддерживает НАТО, а Минск — Москва, и сделало вывод, что Минск победит в случае войны. Белорусские военные располагали и в то время более мощными средствами ПВО, а также боевой авиацией. Учитывались и ракетные комплексы белорусской армии. Польша в своей милитаристской направленности в очередной раз наступает на исторические грабли. Она так делала в 1937 году — чем это закончилось, все хорошо помнят, — добавил Леонков.

Для полноценного развёртывания военной дивизии численностью в среднем 10 тысяч человек потребуется минимум год, считают эксперты. Если это сделают за меньшие сроки, то, значит, солдат сгонят в палаточные лагеря.

— Чтобы полноценно расположить дивизию, нужно в первую очередь реализовать комплекс вопросов обеспечения, куда входят помещения для проживания военнослужащих, их семей, для военной техники, строительство танковых полей, стрельбище, танкодром, не говоря уже об укомплектовании техникой. А затем провести мероприятия боевого слаживания, учения, и только после этого она может войти в состав вооружённых сил и приступить к выполнению боевой задачи. На это потребуется минимум год, — считает военный эксперт, экс-начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.

Дивизия будет сформирована, определит свой боевой порядок и будет занимать по фронту до 40 километров, но какие перед ней будут стоять боевые задачи — другой вопрос. Учитывая, что граница между Польшей и Белоруссией составляет 368 километров, дивизия может стать лишь частью большой группировки войск, предназначенных для планируемых событий на белорусско-украинской границе Польши.

— НАТО находится в открытой конфронтации с Россией и Белоруссией. Соответственно, Польша агрессивно концентрирует войска. В лучшем случае Польша готовится к оккупации Западной Украины после падения киевского режима и её последующей аннексии. В худшем случае не исключён сценарий военного столкновения Польши со странами ОДКБ, — полагает глава "Евразийского аналитического клуба" Никита Мендкович.

Политолог напоминает, что Варшава занимается мобилизацией, от которой бегут десятки тысяч людей. Потому речь идёт об угрозе эскалации. Он подчёркивает, что возможен вариант ускоренного формирования дивизии в более сжатые сроки. Если в Вашингтоне будет принято такое решение.

Экспорт Незалежной

О том, какие регионы Украины Польша мечтает аннексировать, Лайф уже писал ранее. "Варшава уже имеет особые права на Украине: поляки получили возможность занимать места в правительстве этой страны, вести бизнес, покупать украинские фабрики", — писало в начале зимы бельгийское издание Modern Diplomacy.

Речь Посполитая сформировалась задолго до российской военной операции на Украине, объясняют бельгийцы. Россия возвращает свои исторические земли и становится на шаг ближе к восточной границе ЕС и НАТО. И тогда польское правительство принимает решение о введении так называемого мирного контингента, а точнее, польской армии, на территорию Западной Украины. После чего проводится референдум о присоединении западных областей Украины к Польше.

Карта раздела Украины. Инфографика © LIFE

Польские политики давно обсудили этот проект с администрацией Белого дома. О наличии таких переговоров предупреждал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ещё в апреле 2022-го. В планы Варшавы, по большому счёту, входит и попытка получить контроль над территориями от Балтийского до Адриатического и Чёрного морей. Но польской программе "триморья" не суждено сбыться, потому что Россия проводит специальную операцию.

Авторы Дмитрий Шестопалов