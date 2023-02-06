Почему глава кабмина Польши призвал Зеленского передать часть Украины Хватит ли новой дивизии, которую создаёт Польша, для захвата Львовской области. 28666 28666 Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий беседует с подразделениями пограничной армии Польши. Фото © Getty Images / Polish Ministry Of Defence

Западные территории Украины будут в безопасности, если временно перейдут под протекторат польского государства, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Свое намерение "защитить" области Незалежной он объяснил якобы безопасностью перед наступлением России.

— Не думаю, что Путин осмелится нападать на страну, которая является действующим членом НАТО. Он кто угодно, но не самоубийца. Западные территории Украины будут в безопасности, если временно перейдут под протекторат польского государства, — сказал Моравецкий.

Ранее в интервью испанскому Mundo Моравецкий отмечал, что уход России с Украины произойдёт "добровольно, либо принудительно", так в случае второго варианта миру грозит третья мировая война. Он подчеркнул, что конфликт на Украине завершится только после того, как Россия покинет территорию страны, но Варшава просчитывает "все сценарии".

Однако эксперты предупреждают, что Россия может предупредить действия Варшавы и разрушить её планы. Польшу военные аналитики называют опытным провокатором. Усилия по борьбе с Россией не приносят результатов, потери НАТО на Украине увеличиваются. Об этом свидетельствует доклад израильской разведки, опубликованный в СМИ о потере Северного альянса свыше восьми тысяч человек.

Напомним, на прошлой неделе скандал вызвал вброс швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung о том, что Вашингтон готов расплатиться 20% Украины взамен на заморозку конфликта, который впоследствии был опровергнут и США, и Россией. Ряд экспертов полагает, что дан старт разделу Украины, который по одной из версий предусматривает выход из постсоветской республики трёх частей, которые отойдут к России, Польше и Венгрии.

Для чего Польша создаёт новую дивизию на границе с Белоруссией

Ранее Лайф писал, что Варшава создаёт 1-ю дивизию пехоты Легионов и намерена расположить на границе. Она будет дислоцироваться в Подляском воеводстве, которое граничит с Гродненской и Брестской областями Белоруссии. Её планируют укомплектовать американскими танками Abrams и корейскими К2. Об этом заявил вице-​премьер, министр Национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Дивизия будет состоять из четырёх бригад, в каждой из них — по четыре батальона. Воинские части будут расположены в Подляском воеводстве Польши — Ломже, Граеве, Кольне, Семятычах и Чёрных Борах.

Польша разворачивает мощную группировку на границе с Белоруссией и Украиной, напоминают эксперты. Её силы могут быть использованы как для захвата регионов западной части Незалежной, так и для нападения, как говорят поляки, на "утраченные" земли, которые теперь входят в состав Белоруссии, — Гродненскую и Брестскую области. Кроме того, ряд областей — Белостокская, Барановичская, Вилейская и Пинская — были поделены на десятки районов Белоруссии, что в совокупности составляет практически половину страны.

Граница между Польшей и Белоруссией на карте

Граница между Польшей и Белоруссией. Инфографика © LIFE

Несколько лет назад Польша уже сформировала 18-ю механизированную дивизию у границы с Украиной и Белоруссией, а затем восстановила 14-й Сувалкский полк противотанковой артиллерии. Сувалкский коридор между Калининградом и Белоруссией, который составляет около ста километров польско-литовской границы, способный отрезать Прибалтику, вероятно, также присутствует в стратегических планах Варшавы. До спецоперации на территории Польши, Литвы, Латвии и Эстонии базировался четырёхтысячный контингент НАТО, сейчас эта цифра увеличена.

Танк Abrams. Фото © Wikipedia / Joseph A. Lambach, U.S. Marine Corps

— Американское агентство Military Watch два года назад сравнило военный потенциал Белоруссии и Польши при условии, что Варшаву не поддерживает НАТО, а Минск — Москва, и сделало вывод, что Минск победит в случае войны. Белорусские военные располагали и в то время более мощными средствами ПВО, а также боевой авиацией. Учитывались и ракетные комплексы белорусской армии. Польша в своей милитаристской направленности в очередной раз наступает на исторические грабли. Она так делала в 1937 году — чем это закончилось, все хорошо помнят, — добавил Леонков.

Для полноценного развёртывания военной дивизии численностью в среднем 10 тысяч человек потребуется минимум год, считают эксперты. Если это сделают за меньшие сроки, то, значит, солдат сгонят в палаточные лагеря.

Дивизия будет сформирована, определит свой боевой порядок и будет занимать по фронту до 40 километров, но какие перед ней будут стоять боевые задачи — другой вопрос. Учитывая, что граница между Польшей и Белоруссией составляет 368 километров, дивизия может стать лишь частью большой группировки войск, предназначенных для планируемых событий на белорусско-украинской границе Польши.

— НАТО находится в открытой конфронтации с Россией и Белоруссией. Соответственно, Польша агрессивно концентрирует войска. В лучшем случае Польша готовится к оккупации Западной Украины после падения киевского режима и её последующей аннексии. В худшем случае не исключён сценарий военного столкновения Польши со странами ОДКБ, — полагает глава "Евразийского аналитического клуба" Никита Мендкович.

Политолог напоминает, что Варшава занимается мобилизацией, от которой бегут десятки тысяч людей. Потому речь идёт об угрозе эскалации. Он подчёркивает, что возможен вариант ускоренного формирования дивизии в более сжатые сроки. Если в Вашингтоне будет принято такое решение.

Экспорт Незалежной

О том, какие регионы Украины Польша мечтает аннексировать, Лайф уже писал: "Варшава уже имеет особые права на Украине: поляки получили возможность занимать места в правительстве этой страны, вести бизнес, покупать украинские фабрики", — писало в начале зимы бельгийское издание Modern Diplomacy.

Речь Посполитая сформировалась задолго до российской военной операции на Украине, объясняют бельгийцы. Россия возвращает свои исторические земли и становится на шаг ближе к восточной границе ЕС и НАТО. И тогда польское правительство принимает решение о введении так называемого мирного контингента, а точнее, польской армии, на территорию Западной Украины. После чего проводится референдум о присоединении западных областей Украины к Польше.

Карта раздела Украины. Инфографика © LIFE

Польские политики давно обсудили этот проект с администрацией Белого дома. О наличии таких переговоров предупреждал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ещё в апреле 2022-го. В планы Варшавы, по большому счёту, входит и попытка получить контроль над территориями от Балтийского до Адриатического и Чёрного морей. Но польской программе "триморья" не суждено сбыться, потому что Россия проводит специальную операцию.

Авторы Андрей Лапенков