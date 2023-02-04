Кто и зачем в США предлагает России мир и снова войну Факт утечки подробностей переговоров свидетельствует о расколе в команде Байдена, а также о попытке прозондировать почву накануне вероятной эскалации украинского конфликта. 11897 11897 Обложка © Getty Images / Drew Angerer

Внезапный вброс из солидного швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung о том, что Вашингтон готов расплатиться 20% Украины взамен на заморозку конфликта, вызвал бурную реакцию в мировых СМИ. Сразу последовали опровержения и со стороны США, и со стороны России.

Напомним, по версии издания, директор ЦРУ Уильям Бёрнс предлагал передать России 20% территории Украины для завершения конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уткой утверждения СМИ о том, что США якобы предлагали такой план. В администрации Байдена сообщения об этом назвали "неточными", в ЦРУ — "абсолютно ложными", отмечает Newsweek.

Своеобразно отреагировал на такую диверсию сам герой события. "Следующие шесть месяцев на Украине будут критическими, поскольку Путин всё ещё делает ставку на то, что "политическая усталость" охватит весь Запад", — сообщила журналист CBS Оливия Газис со ссылкой на директора ЦРУ Бёрнса.

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Для чего понадобился вброс?

Однако за дипломатическими подачами и информационной операцией (а эксперты рассматривают подобную утечку именно так) могут скрываться реальные контуры перемирия. Достаточно вспомнить военные доклады западных разведок и политических институтов.

Например, в докладе стратегического центра исследований Rand Corporation "Избежание долгой войны" в качестве аргументов (в том числе и упущенной выгоды американского ВПК) против конфликта указываются выгода Китая, угроза ядерной эскалации и отсутствие позитивного результата для нынешней администрации Белого дома. Поэтому Байдену предлагается сосредоточиться на репарациях, обязательствах по обеспечению безопасности Украины и установление условий для смягчения санкций против России.

Российские политологи также объясняют, почему танки (и в значительно меньшем количестве) попадут на Украину только через несколько месяцев: они понадобятся для подкрепления гарантий при заключении перемирия. Однако главные события на театре боевых действий будут развёрнуты с февраля по май, как ожидают военные эксперты. И тут многое будет зависеть от результата боевых действий обеих сторон.

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По мнению политолога Марата Баширова, эта дезинформация стала итогом раскола в команде Байдена. Факт торговли со стороны Вашингтона эксперт называет победой.

— Госсекретарь Блинкен и военные считают, что надо дать шанс Киеву ещё повоевать. А глава ЦРУ и ещё ряд сотрудников Байдена — что уже пора сворачиваться. Если начали вообще обсуждать территориальные вопросы, то стержень перемирия обозначен — это раздел Украины, — резюмирует Баширов.

Большинство экспертов полагают, что российская специальная военная операция завершится, когда будут достигнуты все поставленные цели. После этого Москва начнёт разговаривать на своих условиях.

Авторы Андрей Лапенков