В США отрицают, что Бёрнс предлагал Путину 20 процентов территории Украины

В США категорически опровергли обсуждение с Россией уступок территории Украины, о чём ранее сообщила швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. По данным источников издания, в январе 2023 года якобы имели место переговоры между президентом России Владимиром Путиным и директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бёрнсом, на которых американская сторона предложила Москве в качестве уступок 20 процентов территории Украины. Публикация наделала много шума, но Белый дом и ЦРУ всё отрицают.

Так, зампред Совета по нацбезопасности при Белом доме Шон Дэвитт заявил изданию Newsweek, что информация о переговорах была приведена швейцарской газетой "неточно", отказавшись при этом объяснить, в чём именно ошиблись источники журналистов.