В США отрицают, что Бёрнс предлагал Путину 20 процентов территории Украины
Newsweek: Белый дом и ЦРУ опровергают, что Бёрнс предлагал Путину 1/5 часть Украины для завершения конфликта
В США категорически опровергли обсуждение с Россией уступок территории Украины, о чём ранее сообщила швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. По данным источников издания, в январе 2023 года якобы имели место переговоры между президентом России Владимиром Путиным и директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бёрнсом, на которых американская сторона предложила Москве в качестве уступок 20 процентов территории Украины. Публикация наделала много шума, но Белый дом и ЦРУ всё отрицают.
Так, зампред Совета по нацбезопасности при Белом доме Шон Дэвитт заявил изданию Newsweek, что информация о переговорах была приведена швейцарской газетой "неточно", отказавшись при этом объяснить, в чём именно ошиблись источники журналистов.
ЦРУ опровергает эти данные более решительно, но при этом анонимно. Так, неназванный сотрудник разведки заявил тому же Newsweek, что сообщения о предложении Бёрнса — это "абсолютная ложь". А первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на запрос Newsweek не стал "комментировать слухи" из СМИ.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что США могли бы за сутки посадить Киев за стол переговоров с Москвой, если бы сами того хотели. А глава МИД Сергей Лавров назвал ложью заявления об отказе России от переговоров по Украине.
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