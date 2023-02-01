Матвиенко заявила о возможности США за сутки усадить Зеленского за стол переговоров
Спикер Совфеда Матвиенко: Если бы США захотели, они бы за сутки усадили Украину за стол переговоров
США могли бы за сутки посадить Киев за стол переговоров с Москвой, если бы сами того хотели. Такое мнение озвучила в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передаёт РИА "Новости".
По её словам, позиция российской стороны остаётся чёткой, внятной и прозрачной: мы готовы к переговорам, но без каких-то "предварительных условий, которые там пытаются выставлять".
Спикер Совфеда отметила, что Вашингтон заинтересован не в завершении конфликта, а в его эскалации, и лишним тому подтверждением является наращивание поставок вооружения Украине.
"Это не является призывом к миру", — сказала Матвиенко.
Напомним, что и прежде спикер Совета Федерации не видела никаких предпосылок для проведения переговоров между Россией и Украиной. По словам Матвиенко, контакты с Киевом на сегодняшний день возможны только в случае признания украинской стороной современных реалий.