Матвиенко заявила о возможности США за сутки усадить Зеленского за стол переговоров

США могли бы за сутки посадить Киев за стол переговоров с Москвой, если бы сами того хотели. Такое мнение озвучила в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передаёт РИА "Новости".

По её словам, позиция российской стороны остаётся чёткой, внятной и прозрачной: мы готовы к переговорам, но без каких-то "предварительных условий, которые там пытаются выставлять".

Спикер Совфеда отметила, что Вашингтон заинтересован не в завершении конфликта, а в его эскалации, и лишним тому подтверждением является наращивание поставок вооружения Украине.

"Это не является призывом к миру", — сказала Матвиенко.