"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 февраля, 12:19

Матвиенко заявила о возможности США за сутки усадить Зеленского за стол переговоров

Спикер Совфеда Матвиенко: Если бы США захотели, они бы за сутки усадили Украину за стол переговоров

США могли бы за сутки посадить Киев за стол переговоров с Москвой, если бы сами того хотели. Такое мнение озвучила в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передаёт РИА "Новости".

По её словам, позиция российской стороны остаётся чёткой, внятной и прозрачной: мы готовы к переговорам, но без каких-то "предварительных условий, которые там пытаются выставлять".

Спикер Совфеда отметила, что Вашингтон заинтересован не в завершении конфликта, а в его эскалации, и лишним тому подтверждением является наращивание поставок вооружения Украине.

"Это не является призывом к миру", — сказала Матвиенко.

Матвиенко сочла некорректным "подгонять" завершение СВО под какие-либо сроки

Матвиенко сочла некорректным "подгонять" завершение СВО под какие-либо сроки

Напомним, что и прежде спикер Совета Федерации не видела никаких предпосылок для проведения переговоров между Россией и Украиной. По словам Матвиенко, контакты с Киевом на сегодняшний день возможны только в случае признания украинской стороной современных реалий.

Обложка ©

Kremlin.ru

Марина Калегина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров