"Американка с телёнком" перед судом призналась в любви к России и животным

Гражданка США Алисия Дей, задержанная за выгул телёнка на Красной площади, рассказала Лайфу, что не проводила никаких зоозащитных акций, а просто хотела показать питомцу красоту Москвы. Девушка также призналась России в любви.

Водившая телёнка по Красной площади американка отрицает, что проводила зоозащитную акцию. Видео © LIFE

"Это просто частное личное дело. Я их (животных. — Прим. Лайфа) люблю. Я просто хотела доктору (телёнку. — Прим. Лайфа) показать Красную площадь, я хотела показать красивое место в нашей красивой стране. Здесь красиво, я люблю Россию", — сказала Дей до заседания суда.

По словам девушки, она считала, что животному будет приятно провести с ней время. Американка добавила, что хотела отправить телёнка в конюшню в Кирове, где снимает денник (стойло). Там у американки живут ещё одна корова и семь поросят.

"Знаете, обычно тёлочки дают молоко пять лет, а потом убывают на мясо, поэтому я просто хотела, чтобы они жили там до старости, и я им отправляю деньги — и всё", — отметила Дей.