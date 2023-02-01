"Американка с телёнком" перед судом призналась в любви к России и животным
Американка рассказала, что решила выгулять телёнка на Красной площади, чтобы показать ему красоту России
Гражданка США Алисия Дей, задержанная за выгул телёнка на Красной площади, рассказала Лайфу, что не проводила никаких зоозащитных акций, а просто хотела показать питомцу красоту Москвы. Девушка также призналась России в любви.
Водившая телёнка по Красной площади американка отрицает, что проводила зоозащитную акцию. Видео © LIFE
"Это просто частное личное дело. Я их (животных. — Прим. Лайфа) люблю. Я просто хотела доктору (телёнку. — Прим. Лайфа) показать Красную площадь, я хотела показать красивое место в нашей красивой стране. Здесь красиво, я люблю Россию", — сказала Дей до заседания суда.
По словам девушки, она считала, что животному будет приятно провести с ней время. Американка добавила, что хотела отправить телёнка в конюшню в Кирове, где снимает денник (стойло). Там у американки живут ещё одна корова и семь поросят.
"Знаете, обычно тёлочки дают молоко пять лет, а потом убывают на мясо, поэтому я просто хотела, чтобы они жили там до старости, и я им отправляю деньги — и всё", — отметила Дей.
Она призналась, что не жалеет, что после такого перформанса животное попало в приют. Американка даже готова отсидеть в тюрьме за свою выходку. При этом она уточнила, что сразу же "убрала животное", как только к ней подошли правоохранители.
Лайф напоминает, что теперь американке грозит штраф до 20 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток. В западных СМИ девушка прославилась как зоозащитница и активистка. Между тем телёнка направили в реабилитационный центр для животных.
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