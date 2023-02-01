Российские военные заняли более выгодные рубежи в ходе наступления на Донецком направлении

Российские военные в ходе наступления на Донецком направлении за сутки уничтожили свыше 100 бойцов ВСУ и заняли более выгодные рубежи. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли огневое поражение противнику в районах населённых пунктов Тоненькое, Нелеповка и Северное Донецкой Народной Республики", — отметил Конашенков.

Он также сообщил, что за сутки было уничтожено более 100 военнослужащих, танк, гаубица "Мста-Б", боевая машина реактивной системы залпового огня "Ураган", три боевые бронированные машины и французская самоходная артиллерийская установка Caesar.