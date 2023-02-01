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Регион
Опубликовано 1 февраля 2023, 12:05
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Российские военные заняли более выгодные рубежи в ходе наступления на Донецком направлении

Российские военные в ходе наступления на Донецком направлении за сутки уничтожили свыше 100 бойцов ВСУ и заняли более выгодные рубежи. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли огневое поражение противнику в районах населённых пунктов Тоненькое, Нелеповка и Северное Донецкой Народной Республики", — отметил Конашенков.

Он также сообщил, что за сутки было уничтожено более 100 военнослужащих, танк, гаубица "Мста-Б", боевая машина реактивной системы залпового огня "Ураган", три боевые бронированные машины и французская самоходная артиллерийская установка Caesar.

ВСУ потеряли до десяти десантников на Херсонском направлении
ВСУ потеряли до десяти десантников на Херсонском направлении

Как ранее рассказывал Лайф, за минувшие сутки ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении до 95 человек и несколько единиц техники.

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Vk.com / Минобороны России

Артур Белкин
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