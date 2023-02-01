Врач в день рождения десерта рассказала, как любовь к сладкому может вызвать молочницу

Во всём мире 1 февраля неофициально считается днём рождения десерта, пожалуй, самой любимой пищи для многих людей. Лайф поговорил с врачом-эндокринологом "СМ-Клиники" Алиной Алкашевой и выяснил, почему от большинства сладостей всё-таки лучше отказаться.

По словам медика, чрезмерное потребление сахара провоцирует развитие метаболического синдрома, который изначально проявляется нарушением толерантности к глюкозе. При отсутствии лечения главная опасность инсулинорезистентности заключается в том, что рано или поздно может развиться диабет второго типа. Вместе с тем у любителей десертов повышается риск возникновения панкреатита, атеросклероза, жирового гепатоза. При этом в ходе недавних исследований выяснилось, что сахар пагубно влияет на уровень липидов, недостаток которых может приводить к бесплодию.

"Также богатая углеводами пища может приводить к урогенитальному кандидозу (молочнице) — причиной возникновения урогенитального кандидоза являются грибы рода Candida, живущие практически в каждом организме, но приводящие к заболеванию только при увеличении их количества, что может происходить вследствие избытка сахара в рационе", — предупредила специалист.

В заключение наша собеседница добавила, что сахар оказывает пагубное воздействие на кишечник, в частности постепенно разрушается его микрофлора, что, в свою очередь, влияет на усвоение микроэлементов.