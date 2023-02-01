Родителям рассказали, сколько раз в году может болеть ребёнок, посещающий детсад

Ходящим в садик детям нормально болеть 12–14 раз в год, так как в это время у них формируется адаптивный иммунитет, который развивается за счёт встреч с различными вирусами. Об этом "Газете.ru" рассказала врач-педиатр федеральной сети многопрофильных медицинских центров "Клиника Фомина" из Перми Софья Тверитинова.

"В садике болеть до 12–14 раз в год является нормальным. Есть на эту тему даже шутка, что садик и создан для этого", — отметила Тверитинова.

По словам специалиста, частые заболевания ОРВИ бывают из-за того, что ребёнок встречает не так много вирусов в совсем ещё маленьком возрасте, а практически каждый, с которым он сталкивается, становится для него новым. При этом если у ребёнка наблюдается несложная ОРВИ хотя бы раз в неделю, то это абсолютно нормально, а за состоянием здоровья нужно следить родителям. Укрепить же иммунитет можно при помощи сбалансированного питания, приёма витамина D, нормального сна не менее восьми часов и закаливания ребёнка.