Блогерша Tatarka FM назвала "медиапроститутками" звёзд, критикующих Россию из-за рубежа

Блогерша Лилия Абрамова, известная как Tatarka FM, жёстко высказалась об уехавших из России звёздах отечественного шоу-бизнеса, которые хайпятся на спецоперации ради денег. Её слова приводит телеканал "360".

Абрамова отметила, что знаменитости, которые находятся за рубежом и хают родную страну, до начала СВО делали всё для того, чтобы задержаться хоть на каком-то новостном топе. К примеру, многие селебрити исключительно ради хайпа ходили на праздники к Моргенштерну*. По словам блогерши, то, как поступили уехавшие за границу артисты, можно назвать "медиапроституцией".

"Это медиапроституция. Люди выбрали для себя желание отдыхать на Бали <…>, для них это приоритетнее, чем память дедов", — сказала Tatarka FM.

Ранее режиссёр Егор Кончаловский предположил, что для Аллы Пугачёвой и других покинувших РФ знаменитостей отмена концертов является достаточным наказанием. Он также отметил, что не считает гражданскую позицию таких артистов общественно важной.