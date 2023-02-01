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1 февраля, 11:20

Блогерша Tatarka FM назвала "медиапроститутками" звёзд, критикующих Россию из-за рубежа

<p>Лилия Абрамова. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/tatarkafm1/770" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Tatarka FM</a></p>

Лилия Абрамова. Обложка © Telegram / Tatarka FM

Блогерша Лилия Абрамова, известная как Tatarka FM, жёстко высказалась об уехавших из России звёздах отечественного шоу-бизнеса, которые хайпятся на спецоперации ради денег. Её слова приводит телеканал "360".

Абрамова отметила, что знаменитости, которые находятся за рубежом и хают родную страну, до начала СВО делали всё для того, чтобы задержаться хоть на каком-то новостном топе. К примеру, многие селебрити исключительно ради хайпа ходили на праздники к Моргенштерну*. По словам блогерши, то, как поступили уехавшие за границу артисты, можно назвать "медиапроституцией".

"Это медиапроституция. Люди выбрали для себя желание отдыхать на Бали <…>, для них это приоритетнее, чем память дедов", — сказала Tatarka FM.

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* Признан иностранным агентом.


Наталья Исакова

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