"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 февраля, 11:13

Врач развеяла миф, что фруктоза полезнее глюкозы

Диетолог Джутова: Избыток фруктозы приводит к ожирению и заболеваниям сердца

Вопреки распространённому мнению, фруктоза не полезнее глюкозы, ведь она имеет большие недостатки. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-диетолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Марьям Джутова.

"У фруктозы есть свои преимущества, но есть и большие недостатки. В частности, фруктоза всасывается из пищеварительного тракта только путём пассивной диффузии", — сказала специалист.

По её словам, глюкоза является универсальным источником энергии, а фруктоза почти полностью поглощается клетками печени. Потребление фруктового сахара в больших количествах приводит к ожирению, жировому гепатозу печени и заболеваниям сердечно-сосудистой системы. При этом переизбыток сладких продуктов всегда вредит организму, это не зависит от их основы, добавила Джутова.

Врач рассказала, как жирная еда поможет при похудении

Врач рассказала, как жирная еда поможет при похудении

Ранее терапевт Александр Александров разрушил пугающий миф о кофе и рассказал о пользе тонизирующего напитка. По его словам, он способен снизить риск развития рака.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров