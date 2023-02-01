Врач развеяла миф, что фруктоза полезнее глюкозы

Вопреки распространённому мнению, фруктоза не полезнее глюкозы, ведь она имеет большие недостатки. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-диетолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Марьям Джутова.

"У фруктозы есть свои преимущества, но есть и большие недостатки. В частности, фруктоза всасывается из пищеварительного тракта только путём пассивной диффузии", — сказала специалист.

По её словам, глюкоза является универсальным источником энергии, а фруктоза почти полностью поглощается клетками печени. Потребление фруктового сахара в больших количествах приводит к ожирению, жировому гепатозу печени и заболеваниям сердечно-сосудистой системы. При этом переизбыток сладких продуктов всегда вредит организму, это не зависит от их основы, добавила Джутова.