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1 февраля, 10:57

Телёнка, которого на Красной площади выгуливала американка, отправили на реабилитацию

Телёнка, которого на Красной площади в Москве выгуливала гражданка США, направили в реабилитационный центр для животных. Об этом рассказали в экстренных службах столицы.

"Животное отправлено в центр реабилитации животных", — цитирует РИА "Новости" источник.

Напомним, ранее в Москве задержали гражданку США Алисию Дей, которая выгуливала телёнка на Красной площади. Как стало известно Лайфу, 34-летняя американка купила телёнка в Интернете и решила прогуляться с ним на поводке в самом центре Москвы. Вскоре её задержали полицейские. Теперь ей грозят штраф до 20 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток. Дей любит показывать своих животных в соцсетях. Так, например, она публиковала фотографии с бараном, которого брала с собой в путешествия и выгуливала на поводке.

Александра Вишнякова

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