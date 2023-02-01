Телёнка, которого на Красной площади выгуливала американка, отправили на реабилитацию

Напомним, ранее в Москве задержали гражданку США Алисию Дей, которая выгуливала телёнка на Красной площади. Как стало известно Лайфу, 34-летняя американка купила телёнка в Интернете и решила прогуляться с ним на поводке в самом центре Москвы. Вскоре её задержали полицейские. Теперь ей грозят штраф до 20 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток. Дей любит показывать своих животных в соцсетях. Так, например, она публиковала фотографии с бараном, которого брала с собой в путешествия и выгуливала на поводке.