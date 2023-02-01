"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 февраля, 08:14
7142

В Москве задержали американку, которая выгуливала по Красной площади телёнка

Активистку из США задержали в Москве за выгул телёнка на Красной площади

В Москве задержали гражданку США Алисию Дей, которая выгуливала телёнка на Красной площади. В отношении девушки составили протокол по статье о несанкционированной демонстрации.

Как стало известно Лайфу, 34-летняя американка на данный момент живёт в подмосковном Реутове. Она купила телёнка в Интернете и решила прогуляться с ним на поводке в самом центре Москвы. Вскоре её задержали полицейские. Теперь ей грозят штраф до 20 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.

В Милане украинка занялась сексом в метро с египтянином, который в два с лишним раза младше неё

В Милане украинка занялась сексом в метро с египтянином, который в два с лишним раза младше неё

Алисия Дей ранее появлялась в западных СМИ. К примеру, газета Daily Mail писала о ней как о защитнице животных и активистке. В 2019 году женщина спасла от забоя свинью на ферме в пригороде Лондона.

Дей любит показывать своих животных в соцсетях. Так, например, она публиковала фотографии с бараном, которого брала с собой в путешествия и выгуливала на поводке.

  • Алисия Дей показывает своих животных в соцсетях. Фото © VK / Алисия Дей
    Алисия Дей показывает своих животных в соцсетях. Фото © VK / Алисия Дей

Алисия Дей показывает своих животных в соцсетях. Фото © VK / Алисия Дей

1 / 1

Ранее Лайф писал о том, что троих россиян задержали за подготовку терактов на железной дороге в Свердловской области. Подозреваемые действовали по заказу украинских неонацистов.

Обложка ©

VK / Алисия Дей

Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров