В Москве задержали американку, которая выгуливала по Красной площади телёнка

В Москве задержали гражданку США Алисию Дей, которая выгуливала телёнка на Красной площади. В отношении девушки составили протокол по статье о несанкционированной демонстрации.

Как стало известно Лайфу, 34-летняя американка на данный момент живёт в подмосковном Реутове. Она купила телёнка в Интернете и решила прогуляться с ним на поводке в самом центре Москвы. Вскоре её задержали полицейские. Теперь ей грозят штраф до 20 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.

Алисия Дей ранее появлялась в западных СМИ. К примеру, газета Daily Mail писала о ней как о защитнице животных и активистке. В 2019 году женщина спасла от забоя свинью на ферме в пригороде Лондона.

Дей любит показывать своих животных в соцсетях. Так, например, она публиковала фотографии с бараном, которого брала с собой в путешествия и выгуливала на поводке.