В Милане украинка занялась сексом в метро с египтянином, который в два с лишним раза младше неё

Пикантный инцидент произошёл на станции "Лорето", которая выходит к одноимённой площади. Сотрудники красной линии подземки сильно забеспокоились, когда обнаружили заблокированным лифт на станции. Им пришлось вызывать полицейских. Прибывшие правоохранители обнаружили в лифте уединившуюся пару. В итоге любовники были задержаны за совершение непристойных действий в общественном месте, за что им грозит штраф до 30 тысяч евро. Примечательно, что это уже не первое преступление на счету украинки и египтянина.