В Милане украинка занялась сексом в метро с египтянином, который в два с лишним раза младше неё
В Милане задержали 52-летнюю украинку, которая занялась сексом в метро с египтянином
В Милане задержали 52-летнюю гражданку Украины, которая занялась сексом прямо на одной из станций метро с 19-летним египтянином. Подробности истории рассказывает телеканал Tgcom24.
Пикантный инцидент произошёл на станции "Лорето", которая выходит к одноимённой площади. Сотрудники красной линии подземки сильно забеспокоились, когда обнаружили заблокированным лифт на станции. Им пришлось вызывать полицейских. Прибывшие правоохранители обнаружили в лифте уединившуюся пару. В итоге любовники были задержаны за совершение непристойных действий в общественном месте, за что им грозит штраф до 30 тысяч евро. Примечательно, что это уже не первое преступление на счету украинки и египтянина.
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Ранее же Лайф рассказывал, как во время одной из скандальных вечеринок на Даунинг-стрит в Лондоне, которая состоялась в апреле 2021 года, две пары занялись сексом накануне похорон принца Филиппа.
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