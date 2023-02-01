В США предложили Украине купить два ударных беспилотника за доллар

Американская компания General Atomics Aeronautical Systems предложила властям Украины купить у неё два ударных беспилотника MQ-9 Reaper всего за доллар. Об этом пишет The Wall Street Journal. Однако эта сделка может состояться только после согласования с властями США.

По информации СМИ, соответствующее предложение военному атташе Украины в Вашингтоне сделал генеральный директор GA-ASI Линден Блю. И это притом, что только подготовка беспилотников, а также их транспортировка в Незалежную будут стоить порядка десяти миллионов долларов. А их ежегодное обслуживание обойдётся в восемь миллионов долларов. Если сделка состоится, компания обещала поставить ещё и наземную станцию управления аппаратами. Поставка может быть осуществлена в частном порядке, а не по линии американского правительства, но тоже только после согласования с Белым домом.