В Запорожской области военная полиция предотвратила теракт

Военная полиция России выявила и обезвредила самодельное взрывное устройство в поселении Кириловка в Запорожской области. Как рассказал командир одного из подразделений с позывным "Фармацевт", оно было установлено в оживлённом районе.

"Буквально вчера было обнаружено взрывное устройство. Диверсанты хотели подорвать остановку, где бывает большое скопление местного населения. Но мы его (устройство. — Прим. Лайфа) обнаружили. Наш специалист с позывным "Ара" обезвредил взрывное устройство", — рассказал РИА "Новости" "Фармацевт".

По его словам, местное население тесно взаимодействует с военной полицией в случаях обнаружения подозрительных романов. А военнослужащий с позывным "Ара" отметил, что заложена была противопехотная мина МОН-100 с дистанционным управлением. Было решено обезвредить её на месте, хотя это противоречит правилам. Он допустил, что те, кто мог привести взрыватель в действие, мог наблюдать за местом закладки на дистанции около 500 метров. Работать нужно было оперативно, на обезвреживание ушло менее минуты.

"Принял решение обезвредить её на месте. Потому что её могли взорвать в любой момент, и тогда пострадали бы мирные жители, группа быстрого реагирования и все. кто находился рядом", — пояснил "Ара".