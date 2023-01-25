Раскрыта попытка СБУ финансировать теракты через банки в Европе

В России удалось пресечь канал передачи денег сотрудникам Службы безопасности Украины, которые имеют отношение к организации терактов в Херсонской области. Как выяснилось, средства поступали из стран Запада с задействованием банков в ЕС, включая страны Балтии, Польшу и Чехию. Об этом рассказал РИА "Новости" представитель силовых структур в регионе.

"Установлено, что для обналичивания денежных средств используются банковские карты и счета, физические владельцы которых находятся на территории стран Европы и Прибалтики, а также обезличенные банковские ячейки, арендованные в банках Польши и Чехии", — заявил собеседник агентства.

По его словам, средства передавались исполнителю через волонтёрские организации, которые используются в качестве гуманитарных коридоров для прибытия в регион. По данным источника агентства, российские силовики выяснили, что украинские спецслужбы нередко задействуют "спящую агентуру" для того, чтобы организовывать в Херсонской области теракты и схроны с оружием, средствами поражения и взрывчатыми веществами. Эти люди отчитываются куратору о проделанной работе по спутниковой связи. Для передачи средств исполнители задействуют тайники. Их координаты передавались исполнителю, если задание было выполнено успешно.