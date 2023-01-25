Раскрыта попытка СБУ финансировать теракты через банки в Европе
РИА "Новости": В России пресекли финансирование терактов СБУ через банки в Европе
В России удалось пресечь канал передачи денег сотрудникам Службы безопасности Украины, которые имеют отношение к организации терактов в Херсонской области. Как выяснилось, средства поступали из стран Запада с задействованием банков в ЕС, включая страны Балтии, Польшу и Чехию. Об этом рассказал РИА "Новости" представитель силовых структур в регионе.
"Установлено, что для обналичивания денежных средств используются банковские карты и счета, физические владельцы которых находятся на территории стран Европы и Прибалтики, а также обезличенные банковские ячейки, арендованные в банках Польши и Чехии", — заявил собеседник агентства.
По его словам, средства передавались исполнителю через волонтёрские организации, которые используются в качестве гуманитарных коридоров для прибытия в регион. По данным источника агентства, российские силовики выяснили, что украинские спецслужбы нередко задействуют "спящую агентуру" для того, чтобы организовывать в Херсонской области теракты и схроны с оружием, средствами поражения и взрывчатыми веществами. Эти люди отчитываются куратору о проделанной работе по спутниковой связи. Для передачи средств исполнители задействуют тайники. Их координаты передавались исполнителю, если задание было выполнено успешно.
Ранее начальник ГУР Минобороны Незалежной Кирилл Буданов рассказал, что участника украинской делегации на переговорах с РФ Дениса Киреева убили в автомобиле СБУ, а труп оставили на улице в Киеве.
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